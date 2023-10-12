Thursday, 12 October 2023 02:36 GMT

النقد الدولي: الاحداث في فلسطين المحتلة غيمة جديدة تزيد قتامة أفق الاقتصاد

10/12/2023 6:12:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن الصراع بين الاحتلال والمقاومة الاسلامية في فلسطين المحتلة "يفطر القلوب"، ويهدد بإضافة المزيد من القتامة على أفق الاقتصاد العالمي الغائم بالفعل.


وبينت غورغييفا: "نراقب عن كثب كيف سيتطور الموقف وكيف يؤثر على الأوضاع خاصة أسواق النفط".
وتابعت أن أسعار النفط شهدت تقلبات وإن الأسواق تشهد ردود فعل لكن من السابق لأوانه التنبؤ بالأثر الاقتصادي الكامل للأمر.
وأضافت:" من الواضح جليا أن تلك غيمة جديدة في أفق ليس هو الأكثر إشراقاً للاقتصاد العالمي، غيمة جديدة تزيد من قتامة هذا الأفق وبالطبع كنا في غنى عنها". سكاي نيوز


MENAFN12102023000208011052ID1107231015

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث