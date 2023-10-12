النقد الدولي: الاحداث في فلسطين المحتلة غيمة جديدة تزيد قتامة أفق الاقتصاد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن الصراع بين الاحتلال والمقاومة الاسلامية في فلسطين المحتلة "يفطر القلوب"، ويهدد بإضافة المزيد من القتامة على أفق الاقتصاد العالمي الغائم بالفعل.
وبينت غورغييفا: "نراقب عن كثب كيف سيتطور الموقف وكيف يؤثر على الأوضاع خاصة أسواق النفط".
وتابعت أن أسعار النفط شهدت تقلبات وإن الأسواق تشهد ردود فعل لكن من السابق لأوانه التنبؤ بالأثر الاقتصادي الكامل للأمر.
وأضافت:" من الواضح جليا أن تلك غيمة جديدة في أفق ليس هو الأكثر إشراقاً للاقتصاد العالمي، غيمة جديدة تزيد من قتامة هذا الأفق وبالطبع كنا في غنى عنها". سكاي نيوز
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