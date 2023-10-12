النقد الدولي: الاحداث في فلسطين المحتلة غيمة جديدة تزيد قتامة أفق الاقتصاد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن الصراع بين الاحتلال والمقاومة الاسلامية في فلسطين المحتلة "يفطر القلوب"، ويهدد بإضافة المزيد من القتامة على أفق الاقتصاد العالمي الغائم بالفعل.



وبينت غورغييفا: "نراقب عن كثب كيف سيتطور الموقف وكيف يؤثر على الأوضاع خاصة أسواق النفط".

وتابعت أن أسعار النفط شهدت تقلبات وإن الأسواق تشهد ردود فعل لكن من السابق لأوانه التنبؤ بالأثر الاقتصادي الكامل للأمر.

وأضافت:" من الواضح جليا أن تلك غيمة جديدة في أفق ليس هو الأكثر إشراقاً للاقتصاد العالمي، غيمة جديدة تزيد من قتامة هذا الأفق وبالطبع كنا في غنى عنها". سكاي نيوز