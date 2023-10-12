Thursday, 12 October 2023 02:35 GMT

المعايعة نائبا أول لرئيس مجلس النواب

10/12/2023 6:00:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – فاز النائب عبدالرحيم المعايعة، بموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، وذلك بعد فوزه على النائب جعفر الربابعة.

MENAFN12102023000151011027ID1107230979

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث