المعايعة نائبا أول لرئيس مجلس النواب

المعايعة نائبا أول لرئيس مجلس النواب
التاريخ
10/12/2023 6:00:07 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني – فاز النائب عبدالرحيم المعايعة، بموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، وذلك بعد فوزه على النائب جعفر الربابعة.
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