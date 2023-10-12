16.4 % نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ إجمالي التمويل المقدم من الجهات المانحة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي، حوالي 373 مليون دولار، أي ما نسبته 16.4% من حجم تمويل متطلبات الخطة والبالغة 2.276 مليار دولار.



وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إن عجز تمويل متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بلغ حتى نهاية شهر آب الماضي من هذا العام، نحو 1.9 مليار دولار أي ما نسبته 83.6% من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن والمقدرة بـ 2.276 مليار دولار.

وبحسب الوزارة، توزع التمويل على مكونات الخطة، حيث وصل تمويل بند دعم المجتمعات المستضيفة حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الحالي إلى 85.5 مليون دولار، وبند دعم اللاجئين حوالي 282.6 مليون دولار.

ومولت الخطة بند دعم تطوير البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية بمقدار 5.5 مليون دولار، فيما لم يمول بند دعم الخزينة العامة وبند الاستجابة لجائحة كورونا لغاية تاريخه.

وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة الأميركية تتصدر قائمة الدول والجهات المانحة لخطة الاستجابة بتمويل بلغ بحوالي 106 ملايين دولار، تلتها ألمانيا بحوالي 69 مليون دولار ، ومن ثم الاتحاد الأوروبي بحوالي 27.5 مليون دولار، حيث تم تمويل مشاريع بشكل مباشر من الاتحاد الأوروبي بحوالي 23.2 مليون دولار، بينما تم تنفيذ مشاريع من خلال الصندوق الائتماني للاستجابة للأزمة السورية (مدد) بحوالي 4.3 مليون دولار.

