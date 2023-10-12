الأردن يعلن إرسال أولى طائراته الإغاثية لغزة عبر مصر

MENAFN - Palestine News Network ) عمّان/PNN- أعلنت السلطات الأردنية، صباح الخميس، إرسال أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، عبر مصر.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن "الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أرسلت الطائرة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأردنية وسلاح الجو الأردني".

وقالت الوكالة، إن "الطائرة تحمل مواد طبية وأدوية، حيث ستتجه بالتنسيق مع السلطات المصرية إلى مصر ومن ثم عبر معبر رفح الى قطاع غزة، ليصار إلى تسليمها للجهات الطبية العاملة في القطاع".

ولفتت إلى أن الطائرة تحتوي "الاحتياجات الأساسية والعاجلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية لضمان استمرارية تقديم العلاجات والإسعافات ضمن الظروف التي يمر بها القطاع".

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أصدر في وقت سابق، توجيهات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية لقطاع غزة عبر معبر رفح.

وبدأت بعد ذلك، "الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية"، بجمع التبرعات في الأردن لهذه الغاية.

ويعاني قطاع غزة، الذي تفرض إسرائيل حصارًا عليه، من شح في المواد الطبية الأساسية بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية.

وتقصف المقاتلات الإسرائيلية، غزة منذ يوم السبت الماضي؛ ما أسفر عن مئات الجرحى والضحايا.