الأردن يعلن إرسال أولى طائراته الإغاثية لغزة عبر مصر

(MENAFN
- Palestine News Network )
عمّان/PNN- أعلنت السلطات الأردنية، صباح الخميس، إرسال أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، عبر مصر.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن "الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أرسلت الطائرة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأردنية وسلاح الجو الأردني".
وقالت الوكالة، إن "الطائرة تحمل مواد طبية وأدوية، حيث ستتجه بالتنسيق مع السلطات المصرية إلى مصر ومن ثم عبر معبر رفح الى قطاع غزة، ليصار إلى تسليمها للجهات الطبية العاملة في القطاع".
ولفتت إلى أن الطائرة تحتوي "الاحتياجات الأساسية والعاجلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية لضمان استمرارية تقديم العلاجات والإسعافات ضمن الظروف التي يمر بها القطاع".
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أصدر في وقت سابق، توجيهات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية لقطاع غزة عبر معبر رفح.
وبدأت بعد ذلك، "الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية"، بجمع التبرعات في الأردن لهذه الغاية.
ويعاني قطاع غزة، الذي تفرض إسرائيل حصارًا عليه، من شح في المواد الطبية الأساسية بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية.
وتقصف المقاتلات الإسرائيلية، غزة منذ يوم السبت الماضي؛ ما أسفر عن مئات الجرحى والضحايا.
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