الجامعات الإسرائيلية: تأجيل افتتاح العام الدراسي إلى 5 نوفمبر

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلنت الجامعات الإسرائيلية، اليوم الخميس، تأجيل افتتاح العام الدراسي إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت جامعة تل أبيب في بيان لها "في ضوء الوضع الأمني ​​في إسرائيل وتعبئة قوات الاحتياط والضائقة الكبيرة التي يعيشها العديد من أصدقائنا تقرر تأجيل افتتاح العام الدراسي"، على حد قولها.

وبحسب الإعلان، "تم اتخاذ قرار مماثل أيضا في مؤسسات جامعية وأكاديمية أخرى. وسنواصل ونقوم بتحديث الجوانب الأخرى من الجدول الأكاديمي وفقا لتطورات الأحداث". وأصدرت لجنة رؤساء الجامعات بيانا بهذا الشأن.



