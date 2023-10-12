الجامعات الإسرائيلية: تأجيل افتتاح العام الدراسي إلى 5 نوفمبر

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- أعلنت الجامعات الإسرائيلية، اليوم الخميس، تأجيل افتتاح العام الدراسي إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقالت جامعة تل أبيب في بيان لها "في ضوء الوضع الأمني في إسرائيل وتعبئة قوات الاحتياط والضائقة الكبيرة التي يعيشها العديد من أصدقائنا تقرر تأجيل افتتاح العام الدراسي"، على حد قولها.
وبحسب الإعلان، "تم اتخاذ قرار مماثل أيضا في مؤسسات جامعية وأكاديمية أخرى. وسنواصل ونقوم بتحديث الجوانب الأخرى من الجدول الأكاديمي وفقا لتطورات الأحداث". وأصدرت لجنة رؤساء الجامعات بيانا بهذا الشأن.
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