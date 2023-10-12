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ألمانيا توقف جميع المساعدات للفلسطينيين

10/12/2023 5:14:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال المستشار الألماني أولاف شولتس لنواب البرلمان إن ألمانيا ستعلق جميع مساعدات التنمية للأراضي الفلسطينية لحين الانتهاء من مراجعتها، للتأكد من أنها تخدم السلام الإقليمي وأمن إسرائيل على أفضل وجه.

وأردف قائلاً: "معيارنا سيكون ما إذا كانت هذه المشروعات تخدم السلام في المنطقة وأمن إسرائيل على أفضل وجه وكيف تخدمها... ولحين الانتهاء من هذه المراجعة، لن نوفر أي موارد جديدة للتعاون التنموي".

وأضاف: "للأسف، يمكننا توقع أن معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة ستزداد على الأرجح، لكن هذا أيضاً من أخطاء "حماس"، وبسبب هجومها على إسرائيل".

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