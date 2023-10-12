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استشهاد أب ونجله في هجوم مستعمرين على موكب تشييع شهداء قصرة جنوب نابلس

10/12/2023 5:14:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- استشهد أب ونجله، اليوم الخميس، متأثرين باصابتهما الخطيرة برصاص مستعمرين أثناء تشييع شهداء قصرة جنوب نابلس.

وأكدت مصادر محلية وطبية، أن عشرات المستعمرين أطلقوا النار صوب موكب تشييع شهداء بلدة قصرة، حيث هاجموا مركبات الإسعاف التي تنقل الجثامين، بالقرب من مدخل بلدة الساوية، ما أدى إلى استشهاد المواطن ابراهيم وادي (63 عاما)، ونجله أحمد (26 عاما)، متأثرين باصابتهما الخطيرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مركبات الإسعاف كانت تنقل جثامين الشهداء من محافظة سلفيت إلى بلدة قصرة، تمهيدا لتشييعهم، إلا أن المستعمرين بحماية جنود الاحتلال اعترضوا الموكب، وأطلقوا الرصاص صوب المشيعين، وسط مواجهات في المنطقة.

يتبع ...

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