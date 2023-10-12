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إدارة سجن النقب تقطع المياه والكهرباء عن كل أقسام السجن منذ أمس

10/12/2023 5:14:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، من التصعيد الخطير الذي تشهده السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والذي يجعل من حياة معتقلينا ومعتقلاتنا في خطر وتهديد حقيقي.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن إقدام إدارة سجن النقب على قطع المياه والكهرباء عن كل أقسام السجن منذ الساعة الثانية من ظهر أمس وحتى هذه اللحظة، بمثابة خطوة انتقام مقلقة، إذ لا يُعقل أن يُترك ما يقارب ألف معتقل بلا ماء لكل هذه الساعات، والتي تتجاوز حدود المنطق.

وطالبت الهيئة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف هذه الجريمة، وأن يتم التوجه فوراً إلى سجن النقب، وإجبار إدارة السجن على إعادة الماء والكهرباء لكل الأقسام، وأن تتعهد بعدم تكرار هذه الممارسات الانتقامية التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.

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