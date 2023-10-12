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الإدارية العليا تصادق على قرار شطب محامي من سجلات النقابة بعد ادانته بجرم إساءة الأمانة

10/12/2023 5:14:45 AM
(MENAFN- Amman Net) صادقت المحكمة الادارية العليا في قرار غير قابل للطعن على قرار مجلس نقابة المحامين بشطب محامً بلغت مزاولته أكثر من أربعين عاما من سجل المحامين المزاولين لإدانته بجرم إساءة الأمانة.
وكانت المحامي قد صدر بحقه أحكاما قضائية بقضايا نصب واحتيال اعتبرتها المحكمة تمس السمعة والسلوك لمهنة المحاماة وفقا لقرار المحكمة.
وقالت المحكمة في قرارها أن مهمة المحامي هي الدفاع عن الدفاع عن الحق والعدل وعن المظلومين وليس الاحتيال عليهم وان شرط حسن السيرة والسلوك في المحامي هو شرط يجب أن يتحقق ابتداء ويجب أن يستمر مع المحامي حتى لاينزلق إلى مهنة المحاماة أو يبقى فيها من هو غير أهل لها.
واعتبرت أن الاحتيال وإساءة الائتمان تنفي عن المحامي صفة أنه محمود السيرة والسلوك وتطيح بالثقة بينه وبين موكله وتجعل من يده غير آمنة على حقوق من يقوم بتوكيله وعلى المهنة التي يمثلها.
وبينت أن عقوبة الشطب من مهنة المحاماة يتفق والجرائم والمخالفات المسلكية المترتبة من المستدعي ولايشوبه أي غلو.

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