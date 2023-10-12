MENAFN - Amman Net)الملك عبدالله الثاني، يلتقي ليلة الخميس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في عمّان، لبحث التصعيد في قطاع غزة.الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل الخميس إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني، لبحث الأوضاع في قطاع غزةالهيئة الخيرية الهاشمية، تسير اليوم طائرة محملة بالمساعدات والأدوية الى قطاع غزة المحاصر، تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني.مديرية الأمن العام تعلن عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم، أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر بعد السماح لـ 1250 مسافرا فقط بالمغادرة.ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة في يومه السادس، إلى 1232 شهيدا، و‭5,943‬ جريحا.هيئة البث الإسرائيلية، تعلن عن ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1300 قتيل على الأقل وإصابة أكثر من 3300 إسرائيلي بينهم إصابات خطيرةتسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. السماح بمغادرة ألف مسافر للأردن من معبر الكرامة 10/12/2023 - 11:19 عمان ن

كشفت وسائل إعلام فلسطينيةاليوم الخميس عن السماح بمغادرة 1000 مسافر إلى الأردن عبر معبر الكرامة وعودة 1000 مسافر إلى فلسطين مع فتح محطة Vip.

وأضافت أنه سيسمح بمرور العائدين فقط من الأردن يوم غد الجمعة، أما السبت المقبل فإن المعبر سيكون مغلقا في كلا الاتجاهين

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