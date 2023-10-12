السماح بمغادرة ألف مسافر للأردن من معبر الكرامة

(MENAFN
- Amman Net)
الملك عبدالله الثاني، يلتقي ليلة الخميس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في عمّان، لبحث التصعيد في قطاع غزة.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل الخميس إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني، لبحث الأوضاع في قطاع غزة
الهيئة الخيرية الهاشمية، تسير اليوم طائرة محملة بالمساعدات والأدوية الى قطاع غزة المحاصر، تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني.
مديرية الأمن العام تعلن عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم، أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر بعد السماح لـ 1250 مسافرا فقط بالمغادرة.
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة في يومه السادس، إلى 1232 شهيدا، و5,943 جريحا.
هيئة البث الإسرائيلية، تعلن عن ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1300 قتيل على الأقل وإصابة أكثر من 3300 إسرائيلي بينهم إصابات خطيرة
تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. السماح بمغادرة ألف مسافر للأردن من معبر الكرامة 10/12/2023 - 11:19 عمان ن
كشفت وسائل إعلام فلسطينيةاليوم الخميس عن السماح بمغادرة 1000 مسافر إلى الأردن عبر معبر الكرامة وعودة 1000 مسافر إلى فلسطين مع فتح محطة Vip.
وأضافت أنه سيسمح بمرور العائدين فقط من الأردن يوم غد الجمعة، أما السبت المقبل فإن المعبر سيكون مغلقا في كلا الاتجاهين
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