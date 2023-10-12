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إقبال كبير على الجناح الأردني في إكسبو الدوحة

10/12/2023 5:14:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين/المفوض العام الأردني لمعرض "إكسبو الدوحة" 2023 دانا الزعبي، أن الجناح الأردني المشارك بالمعرض يشهد إقبالاً كبيراً ومتنوعاً من قبل زائري المعرض من مختلف دول العالم منذ انطلاق فعالياته قبل نحو 10 أيام.
وبينت الزعبي أن الجناح الأردني الذي يقام تحت شعار" جذور راسخة لغد أفضل" سيشهد اليوم، الافتتاح الرسمي من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.
وأكدت الزعبي، أن الجناح الأردني الذي يقام على مساحة 2600 متر مربع، يتضمن عرض مشاريع في مجال، الزراعة الحديثة والبستنة، والتنوع الجغرافي في المملكة، إضافة إلى الترويج للمواقع الأثرية والسياحية المتنوعة.




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