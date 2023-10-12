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وزير الطاقة السعودي: لا نملك عصا سحرية حول مصير أسعار النفط

10/12/2023 5:14:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، إنه من الضروري اتخاذ إجراءات استباقية في سوق النفط، ومحاولة تحقيق الاستقرار فيها.


وأضاف خلال زيارة لروسيا: "لا نملك عصا سحرية، من الصعب التنبؤ بما سيحدث في السوق حتى خلال نصف عام".


وأكد على أن السعودية وروسيا يسعيان إلى تعزيز العلاقات التجارية.


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