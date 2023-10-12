وزير الطاقة السعودي: لا نملك عصا سحرية حول مصير أسعار النفط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، إنه من الضروري اتخاذ إجراءات استباقية في سوق النفط، ومحاولة تحقيق الاستقرار فيها.
وأضاف خلال زيارة لروسيا: "لا نملك عصا سحرية، من الصعب التنبؤ بما سيحدث في السوق حتى خلال نصف عام".
وأكد على أن السعودية وروسيا يسعيان إلى تعزيز العلاقات التجارية.
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