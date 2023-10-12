وزير الطاقة السعودي: لا نملك عصا سحرية حول مصير أسعار النفط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، إنه من الضروري اتخاذ إجراءات استباقية في سوق النفط، ومحاولة تحقيق الاستقرار فيها.



وأضاف خلال زيارة لروسيا: "لا نملك عصا سحرية، من الصعب التنبؤ بما سيحدث في السوق حتى خلال نصف عام".



وأكد على أن السعودية وروسيا يسعيان إلى تعزيز العلاقات التجارية.

