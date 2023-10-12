سافرت الى غزة لأول مرة لتلقى الشهادة هناك .. قصة استشهاد مصرية بقصف اسرائيلي

MENAFN - Al Wakeel News)قبل نحو أسبوعين، سافرت هويدا خليل، المصرية التي تعمل موظفة بإدارة عين شمس التعليمية، إلى غزة، من أجل تقديم واجب العزاء في وفاة زوج شقيقتها حياة.لكن هويدا لم تكن تدري ما هو مكتوب لها، حيث استشهدت في قصف إسرائيلي على منزل عائلة أبو العمرين بحي خان يونس في غزة، قبل يوم واحد من عودتها المقررة

هويدا وأختها حياة استشهدوا في القصف الإسرائيلي رفقة كل من كان في المنزل، وهم 6 أفراد آخرين من عائلة أبو العمرين الفلسطينية.



وقالت آلاء يونس أبو العمرين ابنة حياة خليل، إن "خالتها هويدا كانت في أول زيارة لها لقطاع غزة لرؤية شقيقتها وأولادها، وكان مقررا أن تعود إلى مصر صباح الثلاثاء، لكنها توفيت في القصف الغاشم".



وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منزلهم من دون سابق إنذار، ما أسفر عن وفاة والدتها حياة وخالتها وشقيقتها وشقيقها وزوجته و3 أطفال من أبناء شقيقها.



وأوضحت أن "القوات الإسرائيلية قصفت منزلهم في تمام الساعة الثالثة فجر الإثنين، مما أدى إلى تهدم المنزل ووفاة 8 من أفراد عائلتها، وخالتها التي جاءت من مصر لأول مرة لزيارتهم".

ومساء الإثنين، أقامت عائلة هويدا عزاء بمسجد علي بن أبي طالب في حي عين شمس شرقي القاهرة، حيث كانت تقيم.



ويقول حسن وحيد نجل شقيقة المصريتين المتوفيتين، لموقع "سكاي نيوز عربية "، إنه بعد وصول نبأ مقتل خالتيه في القصف الإسرائيلي على خان يونس، قررت العائلة إقامة عزائهما في مسجد بعين شمس.



وأضاف وحيد أن خالته ذهبت للقطاع لتأدية واجب اجتماعي ولقاء أفراد العائلة هناك، وكان من المفترض أن تعود إلى مصر الثلاثاء، لكن "القدر كان أسرع منها ولقيت ربها رفقة أخواتها الفلسطينيين، حيث سيدفنون جنبا إلى جنب".



وتابع: "نأمل أن يتوقف القصف العشوائي على المدنيين في القطاع، لأن هذه الأسرة التي توفيت كلها لا ذنب فيما يجري".



ونعت نقابة الأخصائيين الاجتماعيين في غزة حياة الدسوقي (67 عاما)، مؤكدة: "كانت لها لمسات في إطار العمل المجتمعي الإنساني، وأمضت حياتها مدافعة عن قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه، حتى آخر لحظة في حياتها".

ويواصل الطيران الإسرائيلي قصف قطاع غزة، بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في عملية نوعية قتل فيها الالاف من الاسرائليين واستشهد قرابة الالف فلسطيني .