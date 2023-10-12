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ناسا تكشف عن 'كنز' جلبته على بعد 60 مليون ميل

10/12/2023 5:14:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت ناسا يوم الأربعاء أول عيناتها من الكويكبات بعد أن أرسلتها مركبة فضائية الشهر الماضي، والتي تعد أكبر كمية تعود على الإطلاق إلى الأرض.

شارك علماء وكالة الفضاء في الكشف على مركز جونسون للفضاء في هيوستن.

والعينات المكونة من غبار أسود وحجارة قديمة جاءت من كويكب غني بالكربون يطلق عليه بينو، وهو على بعد نحو ستين مليون ميل.
وجمعت المركبة اوزوريس --ريكس التابعة لناسا العينات قبل ثلاث سنوات ثم أسقطتها بعد حمايتها وتغليفها في كبسولة خلال تحليقها قرب الأرض الشهر الماضي.
وتوقع العلماء حفنة من الصخور، بكمية أكبر بكثير مما جلبته اليابان بعد بعثتين أرسلتهما قبل سنوات. ومازالوا غير متأكدين من الكمية بالتحديد لأن القسم الرئيسي للعينات لم يفتح بعد.
وقال دانتي لوريتا رئيس البعثة وهو من جامعة اريزونا”الأمر يتم ببطء وبدقة. هذا كنز علمي بالتأكيد.” وبالإضافة للكربون، تحمل بقايا الكويكب مياها على شكل معادن طينية محملة بالماء، حسبما أوضح بيل نيلسون مدير ناسا.

لبنان 24

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