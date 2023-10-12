مصر توجه رسالة حول معبر رفح بعد قصفه بالطيران الإسرائيلي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر حرصت على استمرار فتح معبر رفح لتوفير المساعدات الإنسانية من أغذية أو مواد طبية، وستستمر في توفير الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين.وقال إن عدم الاستقرار في المنطقة وتوسيع رقعة الصراع يؤهل لزيادة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واللجوء خارج نطاق الخطر لأماكن آمنة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن هناك حصارا في الوقت الحالي لقطاع غزة، وأن "المنافذ الإسرائيلية مغلقة تماما أمام المواطنين الفلسطينيين".



وشدد على أهمية خفض حدة التوتر ومراعاة القانون الدولي والإنساني اتصالا باستهداف المدنيين، مشددا على أهمية التعامل مع الوضع الحالي في غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية، ومراعاة الأضرار التي تلحق بالمدنيين الأبرياء في القطاع.



ولفت إلى استمرار مصر في العمل مع الشركاء لتزكية تلك المبادئ المهمة، واحتواء الأزمة بكل الوسائل، قائلا إن اتصالات مصر جارية مع طرفي الصراع للوصول إلى هذا الهدف.



وتابع: "اتصالاتنا جارية مع طرفي الصراع للوصول إلى هذا الهدف، كلما علت أصوات المجتمع الدولي سيكون لها تأثير ونستطيع استعادة قدر من الاستقرار والهدوء بالمنطقة".



وقال: "الأمور تتطور بشكل سريع مع استمرار التصعيد في الأعمال العسكرية"، محذرا من أن "التأثير بالغ على قطاع عريض على المدنيين في قطاع غزة".



وذكر أن "الأشقاء الفلسطينيين يعانون الوقت الراهن من انعدام وجود الخدمات الأساسية وقصف مستمر واستهداف لمواقع مدنية وأحياء سكنية"، مؤكدا أن "مصر لا تتهاون في استمرار تكثيف تواصلها مع الطرفين والشركاء في المجتمع الدولي والدول الأوروبية والأمام المتحدة والولايات المتحدة؛ للتأكيد على أهمية احتواء الأزمة، ومراعاة الأضرار الإنسانية الواقعة على المدنيين".



وتابع: "كلما كانت أصوات المجتمع الدولي متوافقة على السير لتحقيق هذا الانفراج فسيكون له وقعه، ونأمل أن يأتي بأثر في تهدئة الأمور".



وأوضح أن "الجامعة العربية اجتمعت لإبداء موقف عربي موحد داعم للقضية الفلسطينية، ويؤكد ضرورة التعامل مع القضية الإنسانية المرتبطة بالمدنيين، بما يتسق مع القوانين الدولية، والمطالبة باستعادة مجال لتحقيق السلام وإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس مبدأ حل الدولتين، وإعفاء الشعب الفلسطيني في غزة من الأضرار اللاحقة به نظرا للأعمال العسكرية".



وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت بأن تل أبيب وجهت تحذيرا إلى السلطات المصرية بأنه إذا أدخلت إمدادات إغاثية إلى قطاع غزة فسيتم قصف الشاحنات.

RT