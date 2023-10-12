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10 شهداء وعشرات الجرحى في قصف منازل بمخيم الشاطئ

10/12/2023 5:14:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استُشهد 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، صباح اليوم الخميس، في قصف صاروخي إسرائيلي على منازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.


وأفادت مصادر، بأن 10 فلسطينيين استُشهدوا على الأقل بينهم أطفال ونساء في مخيم الشاطئ، عقب قصف طائرة حربية إسرائيلية بأربعة صواريخ لمنازل متلاصقة ببعضها في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حيث نقلت مركبات الإسعاف الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء، وما زالت أعداد من الفلسطينيين تحت الركام، ومحاولات لإخراجهم وانتشال الفلسطينيين والمسعفين لهم.


ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي، إذ دُمر أكثر من ألف منزل بشكل كامل، وشطبت عائلات كثيرة من السجل المدني.

وفا


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