10 شهداء وعشرات الجرحى في قصف منازل بمخيم الشاطئ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استُشهد 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، صباح اليوم الخميس، في قصف صاروخي إسرائيلي على منازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وأفادت مصادر، بأن 10 فلسطينيين استُشهدوا على الأقل بينهم أطفال ونساء في مخيم الشاطئ، عقب قصف طائرة حربية إسرائيلية بأربعة صواريخ لمنازل متلاصقة ببعضها في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حيث نقلت مركبات الإسعاف الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء، وما زالت أعداد من الفلسطينيين تحت الركام، ومحاولات لإخراجهم وانتشال الفلسطينيين والمسعفين لهم.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي، إذ دُمر أكثر من ألف منزل بشكل كامل، وشطبت عائلات كثيرة من السجل المدني.
وفا
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