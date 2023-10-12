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تعرف على 6 أسباب للانحراف المفاجئ للمركبة أثناء القيادة

10/12/2023 5:14:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواجه قائدي المركبات أحيانا بعض المشاكل والمخاطر أثناء القيادة على الطرق، ويعد الانحراف المفاجئ للمركبة أحد أبرز الأمور الخطرة التي قد تواجه السائقين، وذلك لاحتمال تسببها في وقوع الحوادث المرورية .

أسباب الانحراف المفاجئ للمركبة


– تهالك إطارات المركبة أو أن تكون غير مضغوطة بشكل كاف.
– القيادة بسرعات أعلى من المحددة على الطريق.
– إهمال استخدام الإشارات الضوئية للمركبة عند تغيير المسار.
– الانشغال وعدم الانتباه أثناء القيادة.
– إهمال إجراء الفحص الدوري الشامل للمركبة.
– هطول الأمطار الكثيفة على الطريق.

لبنان 24

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