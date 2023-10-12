تعرف على 6 أسباب للانحراف المفاجئ للمركبة أثناء القيادة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواجه قائدي المركبات أحيانا بعض المشاكل والمخاطر أثناء القيادة على الطرق، ويعد الانحراف المفاجئ للمركبة أحد أبرز الأمور الخطرة التي قد تواجه السائقين، وذلك لاحتمال تسببها في وقوع الحوادث المرورية .
أسباب الانحراف المفاجئ للمركبة
– تهالك إطارات المركبة أو أن تكون غير مضغوطة بشكل كاف.
– القيادة بسرعات أعلى من المحددة على الطريق.
– إهمال استخدام الإشارات الضوئية للمركبة عند تغيير المسار.
– الانشغال وعدم الانتباه أثناء القيادة.
– إهمال إجراء الفحص الدوري الشامل للمركبة.
– هطول الأمطار الكثيفة على الطريق.
لبنان 24
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