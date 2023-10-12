تعرف على 6 أسباب للانحراف المفاجئ للمركبة أثناء القيادة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواجه قائدي المركبات أحيانا بعض المشاكل والمخاطر أثناء القيادة على الطرق، ويعد الانحراف المفاجئ للمركبة أحد أبرز الأمور الخطرة التي قد تواجه السائقين، وذلك لاحتمال تسببها في وقوع الحوادث المرورية .

أسباب الانحراف المفاجئ للمركبة



– تهالك إطارات المركبة أو أن تكون غير مضغوطة بشكل كاف.

– القيادة بسرعات أعلى من المحددة على الطريق.

– إهمال استخدام الإشارات الضوئية للمركبة عند تغيير المسار.

– الانشغال وعدم الانتباه أثناء القيادة.

– إهمال إجراء الفحص الدوري الشامل للمركبة.

– هطول الأمطار الكثيفة على الطريق.

لبنان 24