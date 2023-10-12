اختلاف 3 دنانير على سعر شراء ليرة الذهب محلياً اليوم

MENAFN - Al Wakeel News)ارتفع سعر ليرة الذهب من عيار 21 بأنواعها الإنجليزية والرشادية بمقدار ثلاثة دنانير بالاردن اليوم الخميس ، ليصل سعر ( الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 313 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 276 دينارًا) وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

واشار ديب لـ "الوكيل الإخباري" ان سعر الاونصة ارتفع اليوم ليصل لـ 1880 دولاراً في التداولات العالمية نظرا لبيانات اقتصادية امريكية صادرة عن مجموعة بريكس .

واضاف ديب ، أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.



وارتفعت اسعار الذهب محليا اليوم 30 قرشاً حيث بلغ سعر غرام الذهب 21 الاكثر طلبا من الاردنيين عند 38.5 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 37 ديناراً للشراء منهم .



