الذهب عالمياً يصعد وترقب لصدور بيانات التضخم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الخميس، أعلى مستوياتها في أسبوعين، وتقترب من تجاوز مستوى الـ 1900 دولار للأوقية، بالتزامن مع تعثر الدولار وعائدات سندات الخزانة قبل تقرير التضخم الأمريكي المنتظر بفارغ الصبر، والذي قد يلقي بعض الضوء على توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادمة بشأن أسعار الفائدة.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 1895 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.41% إلى 1882 دولار للأوقية.
وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.22% إلى 105.337 نقطة.
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