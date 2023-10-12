Thursday, 12 October 2023 12:50 GMT

الذهب عالمياً يصعد وترقب لصدور بيانات التضخم

10/12/2023 5:14:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الخميس، أعلى مستوياتها في أسبوعين، وتقترب من تجاوز مستوى الـ 1900 دولار للأوقية، بالتزامن مع تعثر الدولار وعائدات سندات الخزانة قبل تقرير التضخم الأمريكي المنتظر بفارغ الصبر، والذي قد يلقي بعض الضوء على توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادمة بشأن أسعار الفائدة.


وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 1895 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.41% إلى 1882 دولار للأوقية.


وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.22% إلى 105.337 نقطة.


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