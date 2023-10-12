Thursday, 12 October 2023 12:50 GMT

استشهاد قيادي في حركة الجهاد الاسلامي جراء قصف اسرائيلي على غزة

10/12/2023 5:14:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت حركة الجهاد الإسلامي استشهاد قيادي في الحركة جراء قصف اسرائيلي على قطاع غزة .

واكدت حركة الجهاد الاسلامي في بيان اليوم الخميس ، استشهاد القيادي عبد الرحمن شهاب وعائلته في قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة


MENAFN12102023000208011052ID1107230864

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث