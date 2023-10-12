استشهاد قيادي في حركة الجهاد الاسلامي جراء قصف اسرائيلي على غزة

استشهاد قيادي في حركة الجهاد الاسلامي جراء قصف اسرائيلي على غزة
التاريخ
10/12/2023 5:14:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي استشهاد قيادي في الحركة جراء قصف اسرائيلي على قطاع غزة .
واكدت حركة الجهاد الاسلامي في بيان اليوم الخميس ، استشهاد القيادي عبد الرحمن شهاب وعائلته في قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة
MENAFN12102023000208011052ID1107230864
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.