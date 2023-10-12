المتظاهرون المصريون يحرقون العلم الاسرائيلي -فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
خرج عشرات الصحفيين المصريين على سلالم نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، يهتفون ضد إسرائيل وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وقاموا بحرق العلم الإسرائيلي والأمريكي.
وردد المشاركون هتافات:" هنرددها جيل ورا جيل تسقط تسقط إسرائيل"، و"الموت الموت لإسرائيل"، و"أول مطلب للجماهير قفل سفارة وطرد سفير"، و"يا نصر الله قولوا هنيه اوعى تسيب البندقية"، و"يا فلسطيني يا فلسطيني أرضك أرضي ودينك ديني"، و"بالكاميرا والقلم الجاف الصحافة مش بتخاف".، كما قاموا بحرق العلم الإسرائيلي.
ورفع عدد من المشاركين العلم الفلسطيني ولوحوا به أثناء الهتافات، كما حرص عدد منهم أيضا على ارتداء الكوفية الفلسطينية.
روسيا اليوم
MENAFN12102023000208011052ID1107230862
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.