المتظاهرون المصريون يحرقون العلم الاسرائيلي -فيديو

MENAFN - Al Wakeel News)خرج عشرات الصحفيين المصريين على سلالم نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، يهتفون ضد إسرائيل وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وقاموا بحرق العلم الإسرائيلي والأمريكي.

وردد المشاركون هتافات:" هنرددها جيل ورا جيل تسقط تسقط إسرائيل"، و"الموت الموت لإسرائيل"، و"أول مطلب للجماهير قفل سفارة وطرد سفير"، و"يا نصر الله قولوا هنيه اوعى تسيب البندقية"، و"يا فلسطيني يا فلسطيني أرضك أرضي ودينك ديني"، و"بالكاميرا والقلم الجاف الصحافة مش بتخاف".، كما قاموا بحرق العلم الإسرائيلي.

ورفع عدد من المشاركين العلم الفلسطيني ولوحوا به أثناء الهتافات، كما حرص عدد منهم أيضا على ارتداء الكوفية الفلسطينية.

روسيا اليوم