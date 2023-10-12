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الأمن يُقدم نصائح لجميع مستخدمي مكالمات الفيديو عبر الإنترنت

10/12/2023 5:14:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدّمت مديرية الأمن العام، نصائح للمواطنين حول مكالمات الفيديو عبر الإنترنت.
وقالت المديرية في منشور لها عبر فيسبوك، إنه يجب تحميل برنامج اتصال موثوق، وتحديث التطبيقات والبرامج.
وأضافت أنه يجب تجنّب مشاركة المعلومات الشخصية، وتثبيت برنامج تطبيقات مكافح للفيروسات.
وشددت المديرية على ضرورة إجراء الاتصال بالإنترنت عبر شبكات آمنة وموثوقة.




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