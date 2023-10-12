الأمن يُقدم نصائح لجميع مستخدمي مكالمات الفيديو عبر الإنترنت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدّمت مديرية الأمن العام، نصائح للمواطنين حول مكالمات الفيديو عبر الإنترنت.
وقالت المديرية في منشور لها عبر فيسبوك، إنه يجب تحميل برنامج اتصال موثوق، وتحديث التطبيقات والبرامج.
وأضافت أنه يجب تجنّب مشاركة المعلومات الشخصية، وتثبيت برنامج تطبيقات مكافح للفيروسات.
وشددت المديرية على ضرورة إجراء الاتصال بالإنترنت عبر شبكات آمنة وموثوقة.
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