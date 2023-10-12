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النفط يواصل انخفاضه

10/12/2023 4:29:15 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- واصلت أسعار النفط انخفاضها للجلسة الثالثة، اليوم الخميس، متأثرة بزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة وتراجع المخاوف بشأن الإمدادات.
ووفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا بما يعادل 0.48 بالمئة إلى 85.41 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 0.59 بالمئة إلى 83 دولارا للبرميل.
وتخلى كلا الخامين القياسيين عن معظم مكاسبهما في بداية الأسبوع.
وزادت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 12.9 مليون برميل، وفقا لمصادر في السوق، نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء.
وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين ارتفعت أيضا 3.6 مليون برميل.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/رق
12/10/2023 08:58:50

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