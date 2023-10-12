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غزة: 30 شهيدا وعشرات الجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي

10/12/2023 4:29:14 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 12 تشرين الأول (بترا)- استشهد 30 فلسطينيا وأصيب آخرون، خلال ساعات فجر اليوم الخميس، جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن 15 فلسطينيا استشهدوا، جراء قصف طائرات الاحتلال منازل في شارع النزهة في جباليا ،شمال قطاع غزة.
كما استشهد 5 فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال منزل شرق دير البلح وسط القطاع، وسقط شهيدان على الأقل في قصف منزل في بلدة بني سهيلا شرقي محافظة خان يونس جنوبي القطاع.
كما وصل 8 شهداء وعدد من الإصابات الى مستشفى ناصر الطبي، بعد قصف طائرات الاحتلال منزل يعود لعائلة السمور في خانيونس جنوب القطاع.
كما أصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين الأول في الزوايدة وسط القطاع، والثاني في مخيم الشاطئ غرب غزة.
--(بترا)
ا ش/اص/رق
12/10/2023 08:47:02

MENAFN12102023000117011021ID1107230468

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