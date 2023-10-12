غزة: 30 شهيدا وعشرات الجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 12 تشرين الأول (بترا)- استشهد 30 فلسطينيا وأصيب آخرون، خلال ساعات فجر اليوم الخميس، جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن 15 فلسطينيا استشهدوا، جراء قصف طائرات الاحتلال منازل في شارع النزهة في جباليا ،شمال قطاع غزة.
كما استشهد 5 فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال منزل شرق دير البلح وسط القطاع، وسقط شهيدان على الأقل في قصف منزل في بلدة بني سهيلا شرقي محافظة خان يونس جنوبي القطاع.
كما وصل 8 شهداء وعدد من الإصابات الى مستشفى ناصر الطبي، بعد قصف طائرات الاحتلال منزل يعود لعائلة السمور في خانيونس جنوب القطاع.
كما أصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين الأول في الزوايدة وسط القطاع، والثاني في مخيم الشاطئ غرب غزة.
--(بترا)
ا ش/اص/رق
12/10/2023 08:47:02
MENAFN12102023000117011021ID1107230468
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