الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 12 تشرين الأول (بترا)- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، طالت كوادر من حركة حماس، فيما اندلعت مواجهات في مناطق مختلفة واشتباكات بين مجموعات مسلحة وقوات الاحتلال في عدة مناطق أبرزها جنين وقلقيلية وأريحا.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 35 فلسطينيا من ضمنهم قيادات ونشطاء في حركة حماس وأسرى محررون، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم.
وجرى نقل المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
--(بترا)
م ف/رق
12/10/2023 08:30:59
MENAFN12102023000117011021ID1107230467
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