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الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيا بالضفة الغربية

10/12/2023 4:29:14 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 12 تشرين الأول (بترا)- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، طالت كوادر من حركة حماس، فيما اندلعت مواجهات في مناطق مختلفة واشتباكات بين مجموعات مسلحة وقوات الاحتلال في عدة مناطق أبرزها جنين وقلقيلية وأريحا.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 35 فلسطينيا من ضمنهم قيادات ونشطاء في حركة حماس وأسرى محررون، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم.
وجرى نقل المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
--(بترا)
م ف/رق
12/10/2023 08:30:59

MENAFN12102023000117011021ID1107230467

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