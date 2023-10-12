إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي في جنين

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي في جنين
التاريخ
10/12/2023 4:29:12 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 12 تشرين الأول (بترا)- أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة 3 شبان بالرصاص الحي، نقلوا إلى مستشفى جنين الحكومي.
--(بترا)
م ف/رق
12/10/2023 08:22:14
MENAFN12102023000117011021ID1107230466
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