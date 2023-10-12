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إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي في جنين

10/12/2023 4:29:12 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 12 تشرين الأول (بترا)- أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة 3 شبان بالرصاص الحي، نقلوا إلى مستشفى جنين الحكومي.
--(بترا)
م ف/رق
12/10/2023 08:22:14

MENAFN12102023000117011021ID1107230466

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