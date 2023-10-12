شاهد بوستر أبطال مسلسل ورق التوت قبل عرضه السبت المقبل

MENAFN - Youm7) تواصل الشركة المنتجة لمسلسل "ورق التوت " عمليات الدعاية الخاصة بالعمل وذلك قبل انطلاق عرضه على قناتى cbc و cbc دراما يوم السبت المقبل الموافق 14 أكتوبر، حيث طرحت الشركة البوسترات الدعائية المنفردة لأبطال المسلسل، وتصدر كل فنان بوستر بمفرده، وذلك بعد طرح البوستر الرسمي والذى ضم جميع الأبطال.

ويعرض المسلسل على قناة cbc من السبت للأربعاء الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 3 صباحاً، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4 مساء، كما يعرض العمل بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران،

تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

تدور أحداث المسلسل في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكل منهم، ويعالج العمل بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيرها.

شريف سلامةاسماء جلالخالد انورثراء جبيلمحمد كيلانىاية سليممصطفى منصورمعتز حسامليلى عربىيارا جبرانتقى حسامطارق عبيديوسف الاسدىمحمد ناصرمحمد ابو شفيق







