الكبير أوى 8.. أحمد مكى يبدأ تصوير المسلسل تمهيدًا لعرضه فى رمضان 2024

MENAFN - Youm7) بدأ النجم أحمد مكى تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "الكبير 8" للعرض في رمضان المقبل 2024، من إخراج أحمد الجندى، وإنتاج سينرجى، حيث صور مكى أول أمس عدة مشاهد في الديكور الاساسى للعمل، ومن المقرر أن يتنقل بين أماكن التصوير المختلفة خلال الأيام المقبلة .





وعرض العام الماضى الجزء السابع من مسلسل "الكبير" وتدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.





أما جونى فمازال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.





مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.