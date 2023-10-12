إيرادات مستر إكس تقترب من 243 مليون جنيه فى السعودية خلال 12أسبوع عرض

MENAFN - Youm7) يتواصل عرض فيلم "مستر إكس " للنجم أحمد فهمى في دور العرض السعودية للأسبوع الـ 12 حيث يعد الفيلم العربى الأكثر استمراراً في دور العرض السعودية لهذا العام، لاسيما وأنه يحقق إيرادات كبيرة منذ طرحه في السينمات السعودية حيث وصلت إيراداته حتى الآن إلى 29.485.682 مليون ريال سعودى بما يعادل 242 مليوناً و850 ألف جنيه مصري، محققاً أعلى إيرادات للأفلام المصرية التي عرضت في السعودية هذا العام.

وتوقفت إيرادات فيلم "مستر إكس" عند 35 مليوناً و350 ألف جنيه في شباك التذاكر المصرى بعد طرحه في دور العرض يوم 28 يونيو الماضى للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى 2023، واستمر عرضه طوال موسم الصيف.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

وتعتمد أحداث فيلم مستر إكس على ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عبد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق.