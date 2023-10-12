عزاء المخرج علاء محجوب والد نسمة اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

MENAFN - Youm7) تستقبل أسرة المخرج الراحل علاء محجوب ، والد المطربة نسمة محجوب العزاء اليوم الخميس بمسجد ضباط الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب، والذى رحل عن عالمنا صباح أمس بأحد مستشفيات الشيخ زايد بعد تعرضه لوعكة صحية

نسمة محجوب





المخرج الراحل علاء محجوب مخرج روائى مصرى مواليد عام 1952 حصل على دبلوم فنادق من معهد جلوستر بلندن عام 1974 بكالوريس كلية التجارة عام 1977 بالقاهرة، ثم سافر إلى أمريكا، حيث حصل على ماجستير فى التسويق والإعلان عام 1981 ثم بكالوريس فنون قسم الإخراج السينمائي من جامعة كولمبيا عام 1984.





أخرج ثلاثة أفلام روائية وأكثر من 120 إعلانا تليفزيونيا وأكثر من 200 فيلم وحلقة تسجيلية وبرامج تليفزيونية وحفلات عامة وظهر منذ فترة المخرج الراحل علاء محجوب فى إحدى حلقات برنامج واحد من الناس وقال المخرج علاء محجوب "إنه من الممكن أن أقدم فيلما استعراضيا غنائيا وتكون نسمة مشاركة فى العمل"، وتمنت نسمة خوض تلك التجربة.











