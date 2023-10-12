رنا رئيس: فسخت خطوبتى من 5 شهور وكل شىء قسمة ونصيب

MENAFN - Youm7) أكدت الفنانة رنا رئيس خبر فسخ خطوبتها من خطيبها يسري علي، بعد أكثر من 10 أشهر على إعلان ارتباطهما بشكل رسمى حيث حذفت كل الصور التى تجمعها بخطيبها من على حسابها بموقع انستجرام وقالت لـ "اليوم السابع":" فسخت خطوبتي من 5 شهور وكل شىء قسمة ونصيب".

وجاء إعلان خطوبة رنا ئيس رئيس خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي" نوفمبر الماضى، أمام الجمهور حيث سألت الإعلامية منى الشاذلي الفنانة رنا رئيس عن حالتها العاطفية، وقبل الشروع في الحديث عن مشروع الارتباط، خرج الشاب يسرى علي من بين الجمهور، وقدم لها خاتم الخطوبة، وعرض عليها الارتباط، ووسط تصفيق وتفاعل الجمهور، تملك رنا رئيس إحساس بالفرحة، وارتدت خاتم الخطوبة في حضور شقيقها وشقيقتها الكبرى.

رنا رئيس وخطيبها السابق





رنا رئيس يعرض لها حاليا فى دور العرض، فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري،بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.رنا رئيس انتهت كذلك من تصوير فيلم جديد بعنوان "أسود ملون" للعرض فى السينمات خلال موسم عيد الحب المقبل، ويشارك في بطولته الفيلم بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد كيلاني، عصام صاصا، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، وضيفة الشرف ميس حمدان من إخراج حسن البلاسي.وشاركت رنا رئيس موخراً فى حكاية "ريش أبيض" من مسلسل "تحت الحزام" والمكونة من 3 حلقات مع ماجد المصري، بسمة، سينتيا خليفة وأحمد عبد الله محمود ومن تأليف فادي النجار وإخراج هشام الرشيدي، وكذلك ظهورها فى حلقتين من حلقات مسلسل "نصى التانى" مع علي ربيع وإخراج عمرو صلاح والذى يتم عرضه حالياً.رنا رئيس