طريقة عمل سلطة الفاصوليا بمكونات تساعد على تركيز أولادك

(MENAFN
- Youm7)
تعتبرسلطة الفاصوليا من الوجبات الخفيفة المشبعة التي يفضل تقديمها للأطفال حيث تتميز بالفوائد الكثيرة التي تساعد أطفالك على التركيز بالإضافة إلى تقديمها للحوامل نظرًا لاحتوائها على الفوليك أسيد، وفي السطور التالية يقدم "اليوم السابع" طريقة عمل سلطة الفاصوليا على طريقة الشيف مي صيام
طريقة عمل سلطة الفاصوليا: المكونات:
كوب فاصوليا بيضا مسلوق
كوب فاصوليا حمراء مسلوق
بصلة كبيرة
نصف كيلو فاصوليا خضراء
ملح
فلفل اسود
ربع كوب خل
زيت زيتون أو عادي
طريقة تحضير سلطة الفاصوليا:
يقطع البصل جوانح و يوضع عليه الخل و يترك جانبا
احضري إناء وضعيه على النار به مقدار من الماء
ثم ضعي الفاصوليا الخضراء حتى تسلق وتصفي جيدا
ثم حضري
بولة وضعي فيها
الزيت و الملح و الفلفل و يخلط
ويوضع على البصل بالخل ويوضع على النار ويقلب
ثم ضعي الفاصوليا
الخضراء والحمراء والبيضاء
يقلب جميعًا بشكل جيدا وترك حتى النضج
ومن الممكن أن تزين بالبقدونس
ثم ضعيها في الثلاجة
لمدة ساعتين حتي تتشرب من الدريسنج وتقدم كوجبة خفيفة مابين الوجبات أو كوجبة أساسية
سلطة الفاصوليا الخضراء والحمراء
سلطة الفاصوليا
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