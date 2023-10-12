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خصصى حقيبة لها.. 4 أفكار لعدم ضياع فرد شرابات ولادك

10/12/2023 4:28:56 AM
(MENAFN- Youm7) بالتزامن مع دخول الدراسة وعودة المدارس قد تعاني الكثير من الأمهات بسبب ضياع فرد الشرابات، مهما كانت درجة الحرص على الاحتفاظ بها، ففي النهاية تجد طفلها عندما يرجع من المدرسة يقوم بخلعه وإلقائه في مكان ما لا يستطيع تذكره، وبعد البحث عنه في كل مكان تقرر شراء آخر، لحل هذه المشكلة التى تقابل كل أم نقدم بعض الأفكار التي تساعدك في عدم ضياع الجوارب، وذلك وفقاً لما نشره موقع "nocoldfeet".


شرابات


الطريقة الأولى: ربطهم ببعضهم

من أهم الطرق التي يجب الالتزام بها، هي تعليم وتعويد الأطفال على أنه عند خلع جواربه ربطهم سويًا، أو لصقهم ببعض حتى لا يضيعا من بعضهما البعض.

الطريقة الثانية: تخصيص حقيبة لهم

لمنع فقدان الجورب أو الشرابات في الغسيل هي وضعهم في شبكة أو كيس غسيل، وهناك الكثير من الأنواع المخصصة لهم، يمكن شراء، أو تخصيص كيس مخدة قديم، قد يضمن لك ذلك بقاء الجوارب معا طوال الوقت، ولكن عليك تجنب أكياس الغسيل الشبكية ذات الرباط، لسهولة تساقط الجوارب منها.


فرد الشرابات الطريقة الثالثة: عزلهم

يمكن بدلاً من غسل الجوار مع الملابس، تخصيص غسلة مخصصة لتجميع الجوارب وغسلهم سوياً، لضمان عدم ضياعهم، بدلاً من الالتصاق داخل الملابس الأخرى، ويفضل أخيار الحمولة المتوسطة أثناء غسل الجوارب لضمان توفير الماء والمسحوق والطاقة.

الطريقة الرابعة: منشر داخلي

يفضل تخصيص مكان داخلي بداخل المنزل، وذلك لضمان عدم ضياعه بالخارج، أو سقوطه، ويفضل عند نشر الشراب وضع المفردتين سويا، حتى التأكد من عدم ضياع واحدة عن الأخرى.


فردة شراب



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