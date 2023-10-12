الجينز الأبيض موضة 2024.. أبرز أشكاله الماكسي والبرامودا

MENAFN - Youm7) يصنع الجينز الأبيض إطلالة عصرية ومتميزة، قد تعتقد بعض الفتيات أنه مناسب لصاحبات القوام الممشوق، ولكن الجينز الأبيض يمكن أن ترتديه أي فتاة، حتى الفتاة الممتلئة، ولأن اقتناءك بنطلون جينز في دولاب ملابسك أمر مميز، نقدم أبرز أشكال البناطيل الجينز الأبيض موضة 2024 وفقاً لموقع "herstylecode" .

الجينز الأبيض جينز أبيض عالي الخصر

جينز أبيض عالي الخصر "الهاي ويست" يعتبر موضة شتاء 2024 ، هذا التصميم عالي الوسط يعطي الفتاة شكل جسم مميز، كما أنه مناسب لصاحبات الجسم الممتلئ، لأنه يساعد على ظهور الجسم بشكل أقل وزناً.

جينز أبيض عالي الخصر جينز برامودا

تصميم البنطلون الجينز البرامودا الذي اشتهر بداية الألفية الجديدة، عادت مرة أخرى للظهور، وهذا الشكل من البناطيل الجينز القصير بعض الشيء مناسب للفتيات عند الذهاب إلى الجامعة أو النادي أو حتى الخروجات الصباحية مع الأصدقاء، مع حذاء رياضي وتي شيرت أو هودي طويل.

جينز برامودا جينز بشراشيب

هذا الشكل غير النمطي سيكون على قائمة موضة شتاء 2024 في تصميمات البناطيل الجينز، خاصة الأبيض الصباحي، ويمكن ارتداؤه بشكل كلاسيكي أو كاجوال.

بنطلون جينز ابيض بشراشيب جينز شارلستون

البناطيل الشارلستون لازال متربعاً على عرش موضة تصميمات البناطيل، ولكن هذا الشتاء سيكون باللون الأبيض المبهج الذي يزيد من ترتديه حيوية ونشاط وانطلاق.

شارلستون جينز استريت

أما هذا الشكل وهو الجينز استريت فهو يتميز بشكل نمطي بعض الشيء، ولكنه مميز خاصة إذا كان باللون الأبيض، كما ان هذا التصميم يناسب الاطلالت الكلاسيكية والـ "سيمي فورمال".

جينز استريت



