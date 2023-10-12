الجينز الأبيض موضة 2024.. أبرز أشكاله الماكسي والبرامودا

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- Youm7) يصنع الجينز الأبيض إطلالة عصرية ومتميزة، قد تعتقد بعض الفتيات أنه مناسب لصاحبات القوام الممشوق، ولكن الجينز الأبيض يمكن أن ترتديه أي فتاة، حتى الفتاة الممتلئة، ولأن اقتناءك بنطلون جينز في دولاب ملابسك أمر مميز، نقدم أبرز أشكال البناطيل الجينز الأبيض موضة 2024 وفقاً لموقع "herstylecode" .
الجينز الأبيض جينز أبيض عالي الخصر
جينز أبيض عالي الخصر "الهاي ويست" يعتبر موضة شتاء 2024 ، هذا التصميم عالي الوسط يعطي الفتاة شكل جسم مميز، كما أنه مناسب لصاحبات الجسم الممتلئ، لأنه يساعد على ظهور الجسم بشكل أقل وزناً.
جينز أبيض عالي الخصر جينز برامودا
تصميم البنطلون الجينز البرامودا الذي اشتهر بداية الألفية الجديدة، عادت مرة أخرى للظهور، وهذا الشكل من البناطيل الجينز القصير بعض الشيء مناسب للفتيات عند الذهاب إلى الجامعة أو النادي أو حتى الخروجات الصباحية مع الأصدقاء، مع حذاء رياضي وتي شيرت أو هودي طويل.
جينز برامودا جينز بشراشيب
هذا الشكل غير النمطي سيكون على قائمة موضة شتاء 2024 في تصميمات البناطيل الجينز، خاصة الأبيض الصباحي، ويمكن ارتداؤه بشكل كلاسيكي أو كاجوال.
بنطلون جينز ابيض بشراشيب جينز شارلستون
البناطيل الشارلستون لازال متربعاً على عرش موضة تصميمات البناطيل، ولكن هذا الشتاء سيكون باللون الأبيض المبهج الذي يزيد من ترتديه حيوية ونشاط وانطلاق.
شارلستون جينز استريت
أما هذا الشكل وهو الجينز استريت فهو يتميز بشكل نمطي بعض الشيء، ولكنه مميز خاصة إذا كان باللون الأبيض، كما ان هذا التصميم يناسب الاطلالت الكلاسيكية والـ "سيمي فورمال".
جينز استريت
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