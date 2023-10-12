تعرف على حشرة بق الفراش.. وكيفية التخلص منها؟

MENAFN - Youm7) نسمع عن حشرة بق الفراش ، ولكن الكثير منها لا يعرف معلومات عن تلك الحشرة التي غزت دول أوروبا، فهى حشرة موجودة منذ آلاف السنين. تتغذى على الدم، لكن من غير المعروف أنها تنقل أي أمراض للإنسان. بعض الناس يمكن أن يكون لديهم حساسية من لدغاتها. التخلص من حشرة بق الفراش ليس بالأمر السهل، ولكن يحتاح طرق معينة ومداومة على التنظيف بصفة يومية. هناك أيضًا خطوات يمكنك اتخاذها لتجنب جلب بق الفراش إلى المنزل هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية حسب ما ذكره موق"health" .





حشرة الفراش

بق الفراش عبارة عن حشرات صغيرة مسطحة عديمة الأجنحة، لونها بني محمر ويبلغ طولها حوالي ربع بوصة، "حوالي حجم وشكل بذرة تفاح صغيرة".

يختبئون أثناء النهار على الأسرة في "طبقات المراتب، وإطارات الأسرة، والألواح الأمامية" وفي شقوق الجدران والأرضيات والأثاث. ويخرجون في الليل.

حشرة البق









من أين يأتي بق الفراش إلى المنزل؟

يمكن أن تأتي من مناطق أخرى موبوءة أو من الأثاث المستعمل. يمكنهم التواجد في

الأمتعة أو المحافظ أو حقائب الظهر أو غيرها من العناصر الموضوعة على الأسطح الناعمة أو المنجدة.





تجنب جلب بق الفراش إلى منزلي

عند الإقامة في فندق، ضع حقيبتك على حامل الحقائب بدلًا من السرير أو الأرض. أبقِ الرف بعيدًا عن الجدران أو الأثاث. عند عودتك إلى المنزل، اغسل ملابس رحلتك وضعها في مجفف ساخن.

فحص الأثاث الجديد والمستعمل قبل إدخاله إلى المنزل.





التعرف على إصابة المنزل بحشرة البق.

يمكنك رؤية بق الفراش نفسه، أو جلوده المتساقطة، أو فضلاته في طبقات المرتبة والأشياء الأخرى في غرفة النوم. قد تكون هناك أيضًا بقع دم على الملاءات.





حشرة البق .





السيطرة على مشكلة بق الفراش في منزلي

يمكن السيطرة على مشكلة البق حيث يتطلب عادًة ما يسمى بنهج "الإدارة المتكاملة للآفات"

ويجمع هذا بين التقنيات التي تشكل أقل المخاطر على صحتك والبيئة.

عليك هذه الاستراتيجيات:

تنظيف والتخلص من الفوضى، وخاصة في غرفة النوم الخاصة بك.

حرك سريرك بعيدًا عن الجدران أو الأثاث.

غسل الفراغ والنوافذ والأرضيات كل يوم. قم بتفريغ جوانب وطبقات المراتب والأثاث. أفرغ المكنسة الكهربائية أو الكيس على الفور وتخلص من الخارج في حاوية أو كيس محكم الغلق.

اغسل الملاءات وأغطية الوسائد والبطانيات ملاءات السرير وضعها في مجفف ساخن لمدة 30 دقيقة على الأقل.

سد الشقوق وأي فتحات تدخل فيها الأنابيب أو الأسلاك إلى المنزل.

بق الفراش .





استخدام المبيدات الحشرية

قد لا تكون المبيدات الحشرية فعالة ويمكن أن تكون خطيرة إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح. إذا قررت استخدام المبيدات الحشرية، اتبع القواعد التالية:

استخدم فقط المبيدات الحشرية المسجلة من قبل وكالة حماية البيئة وتأكد من أنها مُلصقة للتحكم في بق الفراش.

لا تستخدم المبيدات الحشرية مباشرة على جسمك

لا تستخدم المبيدات الحشرية الخارجية في المنزل

إذا قررت الاستعانة بشركة لمكافحة الحشرات، تأكد من أن لديهم خبرة في التعامل مع بق الفراش. ويجب عليهم اتباع خطوات المكافحة المتكاملة للآفات ، إلى جانب أي استخدام للمبيدات الحشرية. استخدم شركة مسجلة وتوظف المتقدمين المرخصين. لدى إدارة الحفاظ على البيئة قائمة بالشركات المسجلة .











