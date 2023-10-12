تعرف على حشرة بق الفراش.. وكيفية التخلص منها؟

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- Youm7) نسمع عن حشرة بق الفراش ، ولكن الكثير منها لا يعرف معلومات عن تلك الحشرة التي غزت دول أوروبا، فهى حشرة موجودة منذ آلاف السنين. تتغذى على الدم، لكن من غير المعروف أنها تنقل أي أمراض للإنسان. بعض الناس يمكن أن يكون لديهم حساسية من لدغاتها. التخلص من حشرة بق الفراش ليس بالأمر السهل، ولكن يحتاح طرق معينة ومداومة على التنظيف بصفة يومية. هناك أيضًا خطوات يمكنك اتخاذها لتجنب جلب بق الفراش إلى المنزل هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية حسب ما ذكره موق"
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حشرة الفراش
بق الفراش عبارة عن حشرات صغيرة مسطحة عديمة الأجنحة، لونها بني محمر ويبلغ طولها حوالي ربع بوصة، "حوالي حجم وشكل بذرة تفاح صغيرة".
يختبئون أثناء النهار على الأسرة في "طبقات المراتب، وإطارات الأسرة، والألواح الأمامية" وفي شقوق الجدران والأرضيات والأثاث. ويخرجون في الليل.
حشرة البق
من أين يأتي بق الفراش إلى المنزل؟
يمكن أن تأتي من مناطق أخرى موبوءة أو من الأثاث المستعمل. يمكنهم التواجد في
الأمتعة أو المحافظ أو حقائب الظهر أو غيرها من العناصر الموضوعة على الأسطح الناعمة أو المنجدة.
تجنب جلب بق الفراش إلى منزلي
عند الإقامة في فندق، ضع حقيبتك على حامل الحقائب بدلًا من السرير أو الأرض. أبقِ الرف بعيدًا عن الجدران أو الأثاث. عند عودتك إلى المنزل، اغسل ملابس رحلتك وضعها في مجفف ساخن.
فحص الأثاث الجديد والمستعمل قبل إدخاله إلى المنزل.
التعرف على إصابة المنزل بحشرة البق.
يمكنك رؤية بق الفراش نفسه، أو جلوده المتساقطة، أو فضلاته في طبقات المرتبة والأشياء الأخرى في غرفة النوم. قد تكون هناك أيضًا بقع دم على الملاءات.
حشرة البق .
السيطرة على مشكلة بق الفراش في منزلي
يمكن السيطرة على مشكلة البق حيث يتطلب عادًة ما يسمى بنهج "الإدارة المتكاملة للآفات"
ويجمع هذا بين التقنيات التي تشكل أقل المخاطر على صحتك والبيئة.
عليك هذه الاستراتيجيات:
تنظيف والتخلص من الفوضى، وخاصة في غرفة النوم الخاصة بك.
حرك سريرك بعيدًا عن الجدران أو الأثاث.
غسل الفراغ والنوافذ والأرضيات كل يوم. قم بتفريغ جوانب وطبقات المراتب والأثاث. أفرغ المكنسة الكهربائية أو الكيس على الفور وتخلص من الخارج في حاوية أو كيس محكم الغلق.
اغسل الملاءات وأغطية الوسائد والبطانيات ملاءات السرير وضعها في مجفف ساخن لمدة 30 دقيقة على الأقل.
سد الشقوق وأي فتحات تدخل فيها الأنابيب أو الأسلاك إلى المنزل.
بق الفراش .
استخدام المبيدات الحشرية
قد لا تكون المبيدات الحشرية فعالة ويمكن أن تكون خطيرة إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح. إذا قررت استخدام المبيدات الحشرية، اتبع القواعد التالية:
استخدم فقط المبيدات الحشرية المسجلة من قبل وكالة حماية البيئة وتأكد من أنها مُلصقة للتحكم في بق الفراش.
لا تستخدم المبيدات الحشرية مباشرة على جسمك
لا تستخدم المبيدات الحشرية الخارجية في المنزل
إذا قررت الاستعانة بشركة لمكافحة الحشرات، تأكد من أن لديهم خبرة في التعامل مع بق الفراش. ويجب عليهم اتباع خطوات المكافحة المتكاملة للآفات ، إلى جانب أي استخدام للمبيدات الحشرية. استخدم شركة مسجلة وتوظف المتقدمين المرخصين. لدى إدارة الحفاظ على البيئة قائمة بالشركات المسجلة .
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