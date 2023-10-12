Thursday, 12 October 2023 12:47 GMT

جهاز مدينة 6 أكتوبر يفوز بجائزة أفضل مشروع فى مجال معالجة مياه الصرف الصحى

10/12/2023 4:28:54 AM
(MENAFN- Youm7) فاز جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بجائزة أفضل مشروع متميز في مجال معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى محافظة الجيزة، ضمن فئة المشروعات الكبيرة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدورتها الثانية.



وأوضح جهاز مدينة 6 أكتوبر في بيان له، أن المبادرة شهدت تنافس نحو 137 مشروعا من محافظة الجيزة، فاز منها 14 مشروعا طبقا لاشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة، وجاء مشروع مدينه 6 أكتوبر كأفضل مشروع أخضر ذكي في مجال معالجة المياه والصرف الصحي.









وأضاف الجهاز في بيانه، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الحكومة وتحقيقا للجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ 2050.



جدير بالذكر، أنه تم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.















MENAFN12102023000132011024ID1107230455

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث