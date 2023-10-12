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جهاز تنمية المشروعات: تطوير التجمعات الإنتاجية التراثية

10/12/2023 4:28:53 AM
(MENAFN- Youm7) أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن دعم
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم لمعرض تراثنا كان من أهم أسباب استمراره وتطويره وجماهيريته العريضة.



وأشار إلى أن الجهاز يعمل على تطوير المعرض كل عام بما يتفق مع توجهات الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بإضافة عناصر متجددة للمعرض ليصبح ملتقى عربى عالمى للمشروعات التراثية بما يسهم في الحفاظ عليها وتطويرها وتصديرها للعالم، والمساهمة في الارتقاء والنهوض بالحرف اليدوية والتراثية التي تعبر عن الهوية المصرية الأصيلة من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم للحرفيين والفنانين للمساهمة في استقرار أعمالهم وتطويرها وذلك بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والجهات التنموية الشريكة والجامعات.



وجاء ذلك خلال الحفل الختامي لأعمال مسابقة تطوير الحرف اليدوية والتي نظمها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنظمة العمل الدولية والسفارة الهولندية بمصر ضمن مشروع (تشغيل الشباب في مصر) والتي ضمت
10 فرق من الجامعات المصرية
لتطوير تجمعين إنتاجيين للحرف اليدوية والتراثية (تجمع حطب الحنة بمحافظة القليوبية، وتجمع التطعيم بالصدف بمحافظة المنوفية).



وأوضح رحمي أن المسابقة تتم لأول مرة وتعتبر نموذجا جديدا للربط بين شباب الجامعات المصرية من جهة وأصحاب الحرف التراثية من جهة أخرى ودمج الافكار المعاصرة الحديثة بالابداع التراثي حيث قامت الفرق الجامعية بالتعاون مع أصحاب الحرف في تنفيذ منتجات جديدة تلائم الأسواق الداخلية والخارجية وتتناسب مع مختلف الأذواق، فضلا عن تنفيذ خطط تسويقية بأدوات متطورة لأصحاب الحرف التراثية تساعدهم على التوسع والانتشار، معتبرا أن مسابقة تطوير الحرف اليدوية تعد نواة لاتجاه جديد من جهاز تنمية المشروعات للارتقاء والنهوض بالحرف اليدوية والتراثية في مصر باعتباره هدف تنموي يركز على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة بجانب الحفاظ على التراث المصري الأصيل والذي يلقى رواجا مبهرا محليا وعالميا.



وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن مسابقة الحرف اليدوية تم تنفيذها بإشراف لجان متخصصة من الخبراء والمحكمين و تم تقديم جوائز مالية مميزة للفرق واصحاب الحرف الفائزين .



وجدير بالذكر أن مسابقة تطوير الحرف اليدوية والتراثية بالجامعات، جرت بين 10 فرق، كل فريق يتكون من 5 أعضاء تم ترشيحهم من 10 جامعات مصرية وصاحب حرفة ينتمي للتجمع الإنتاجي المستهدف، حيث تم تطوير الحرفة من خلال تطوير التصميمات وتنفيذ عينات واختيار أدوات تسويقية جديدة واختبار جدواها تسويقيا، تحت توجيه وإشراف مكتب استشاري متخصص ولجنة من الخبراء والمحكمين، بما عمل على تشجيع الحرفيين على تطوير منتجاتهم من خلال الاستفادة من الأفكار الأكاديمية المتخصصة وابداعات شباب الخريجين.



وكما أشاد رحمي بالمشاركة الفعالة والمثمرة لأصحاب المشروعات الإنتاجية التراثية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في فعاليات معرض تراثنا هذا العام بجناح مميز يضم عددا من المشروعات من مختلف محافظات المبادرة كما تم أيضا تكريم عدد من المتسابقين في مسابقة المشروعات الحرفية والتراثية في قرى المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".



وأشار رحمي إلى أن الجهاز يقدم ندوات يومية لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة لمساعدتهم علي التعرف علي افضل وسائل التصدير والتسويق والتسعير والتغليف وجودة الانتاج لدعمهم في تصدير منتجاتهم للخارج وهو الهدف الرئيسي لجهاز تنمية المشروعات في المرحلة القادمة .













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