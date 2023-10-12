نيتشه - فرويد - ريلكه.. سيرة عاطفية لمحللة نفسية مع أهم أعلام الفكر الغربى

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا عن منشورات حياة، ترجمة عربية لكتاب بعنوان "نيتشه، فرويد، ريلكه" تأليف المحللة النفسية لو سالومى، ونقله من اللغة الألمانية إلى العربية المترجم أحمد الزناتى.
يقول المترجم أحمد الزناتى فى مقدمته لكتاب السيرة الذاتية "نيتشه، فرويد، ريلكه": هذا عمل ظاهره سيرة ذاتية، وباطنه كشف حساب مع النفس. تتأمل المحللة النفسية لو أندرياس سالومى مشوار حياتها، وتعيد اكتشاف حقيقة علاقتها بالله والحب والموت والحياة، عبر سرد علاقتها بثلاثة من أهم أعلام الفكر الغربى، نيتشه، فرويد، وريلكه.
كتاب نيتشه فرويد ريلكه
وتقول المحللة النفسية لو سالومى فى كتابها "نيتشه، فرويد، ريلكه": واقع الأمر أنى رأيت إنسانا آخر، واقفا أمامى لم أستطع تبين ملامحه تحت هالة القداسة التى أضفيتها عليه برغم ذلك أقول: إن الصواب لم يجانبنى لما خلعت عليه صفة القداسة، فبرغم كل شيء كان هو الشخص الذى أدين له بالفضل، وكان هو الشخص الذى كنت أحتاج إلي وجوده وإلى أثره كما أعثر على ذاتى الحقيقية، وقد تجلت هذه العلاقة المزدوجة، أى كونه حبيبا ومرادفا فى أنني لم أرفع الكلفة بيننا قط، وطول حياتى كانت المخاطبة بصيغة الاحترام "حضرتك" مرادفة للحميمية والألفة، أما المخاطبة بصيغة "أنت" فمرادفة لمخاطبة من هم أقل أهمية.
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