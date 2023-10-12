نيتشه - فرويد - ريلكه.. سيرة عاطفية لمحللة نفسية مع أهم أعلام الفكر الغربى

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن منشورات حياة، ترجمة عربية لكتاب بعنوان "نيتشه، فرويد، ريلكه" تأليف المحللة النفسية لو سالومى، ونقله من اللغة الألمانية إلى العربية المترجم أحمد الزناتى.

يقول المترجم أحمد الزناتى فى مقدمته لكتاب السيرة الذاتية "نيتشه، فرويد، ريلكه": هذا عمل ظاهره سيرة ذاتية، وباطنه كشف حساب مع النفس. تتأمل المحللة النفسية لو أندرياس سالومى مشوار حياتها، وتعيد اكتشاف حقيقة علاقتها بالله والحب والموت والحياة، عبر سرد علاقتها بثلاثة من أهم أعلام الفكر الغربى، نيتشه، فرويد، وريلكه.

كتاب نيتشه فرويد ريلكه

وتقول المحللة النفسية لو سالومى فى كتابها "نيتشه، فرويد، ريلكه": واقع الأمر أنى رأيت إنسانا آخر، واقفا أمامى لم أستطع تبين ملامحه تحت هالة القداسة التى أضفيتها عليه برغم ذلك أقول: إن الصواب لم يجانبنى لما خلعت عليه صفة القداسة، فبرغم كل شيء كان هو الشخص الذى أدين له بالفضل، وكان هو الشخص الذى كنت أحتاج إلي وجوده وإلى أثره كما أعثر على ذاتى الحقيقية، وقد تجلت هذه العلاقة المزدوجة، أى كونه حبيبا ومرادفا فى أنني لم أرفع الكلفة بيننا قط، وطول حياتى كانت المخاطبة بصيغة الاحترام "حضرتك" مرادفة للحميمية والألفة، أما المخاطبة بصيغة "أنت" فمرادفة لمخاطبة من هم أقل أهمية.