روايات البوكر.. أبناء الإمبراطور واحدة من أفضل عشر روايات فى عام 2006

MENAFN - Youm7) أبناء الإمبراطور.. رواية للكاتبة كلير مسعود، انضمت إلى سلسلة روايات البوكر ، ونرشحها لجمهور الأدب العالمى، والتى وصفت بأنها واحدة من أفضل عشر روايات فى عام 2006.

فى رواية "أبناء الإمبراطور" نتابع ثلاثة أصدقاء من جامعة براون يقتربون من تحقيق الفوز الكبير بنتيجة 3-0 في مانهاتن عام 2001. "مارينا" فتاة تكنولوجيا المعلومات وابنة صحفي أسطوري، لا تزال تعيش مع والديها بينما تكافح من أجل إنهاء حياتها. "دانييل" منتجة تلفزيونية، غير قادرة على النجاح في عالم الأفلام الوثائقية، "جولياس" مراجع مستقل لـ Village Voice، ويكافح من أجل تغطية نفقاته.

وبدعم من غرورهم وامتيازاتهم، كان الجميع مقتنعين بأنهم سيغيرون العالم، نحن نتبعهم وهم يستمتعون بتناول العشاء فى المطاعم الأكثر أناقة فى

The Big Apples ويخاطرون بمشاعر المراهقة.

كلير مسعود

تكشف رواية "أبناء الإمبراطور" عن شخصيات غير مرغوب فيها إلى حد كبير، ولكن الأهم من ذلك، هو حجم الفراغ الواضح فى هذه الشخصيات، وهو ما يوصف بأنه رمز ومرآة للنخبة الحضرية في أمريكا، الذى يشكك فى قدرة السلطة والسياسة والمال على التحمل.

يشار إلى أن كلير مسعود وصلت إلى قائمة جائزة جرانتا لأفضل الروائيين البريطانيين الشباب لعام 2003، ووصفت صحيفة "يو إس إيه توداى" كتاباتها بأنها "حية" و"مثيرة"، واحتلت رواية "أطفال الإمبراطور" مكانًا في القائمة الطويلة لبوكر في عام 2006، وهو نفس العام الذى صنفته صحيفة نيويورك تايمز كواحد من أفضل عشرة كتب لهذا العام.