روايات البوكر.. أبناء الإمبراطور واحدة من أفضل عشر روايات فى عام 2006

(MENAFN
- Youm7) أبناء الإمبراطور.. رواية للكاتبة كلير مسعود، انضمت إلى سلسلة روايات البوكر ، ونرشحها لجمهور الأدب العالمى، والتى وصفت بأنها واحدة من أفضل عشر روايات فى عام 2006.
فى رواية "أبناء الإمبراطور" نتابع ثلاثة أصدقاء من جامعة براون يقتربون من تحقيق الفوز الكبير بنتيجة 3-0 في مانهاتن عام 2001. "مارينا" فتاة تكنولوجيا المعلومات وابنة صحفي أسطوري، لا تزال تعيش مع والديها بينما تكافح من أجل إنهاء حياتها. "دانييل" منتجة تلفزيونية، غير قادرة على النجاح في عالم الأفلام الوثائقية، "جولياس" مراجع مستقل لـ Village Voice، ويكافح من أجل تغطية نفقاته.
وبدعم من غرورهم وامتيازاتهم، كان الجميع مقتنعين بأنهم سيغيرون العالم، نحن نتبعهم وهم يستمتعون بتناول العشاء فى المطاعم الأكثر أناقة فى
The Big Apples ويخاطرون بمشاعر المراهقة.
كلير مسعود
تكشف رواية "أبناء الإمبراطور" عن شخصيات غير مرغوب فيها إلى حد كبير، ولكن الأهم من ذلك، هو حجم الفراغ الواضح فى هذه الشخصيات، وهو ما يوصف بأنه رمز ومرآة للنخبة الحضرية في أمريكا، الذى يشكك فى قدرة السلطة والسياسة والمال على التحمل.
يشار إلى أن كلير مسعود وصلت إلى قائمة جائزة جرانتا لأفضل الروائيين البريطانيين الشباب لعام 2003، ووصفت صحيفة "يو إس إيه توداى" كتاباتها بأنها "حية" و"مثيرة"، واحتلت رواية "أطفال الإمبراطور" مكانًا في القائمة الطويلة لبوكر في عام 2006، وهو نفس العام الذى صنفته صحيفة نيويورك تايمز كواحد من أفضل عشرة كتب لهذا العام.
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