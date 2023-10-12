لوحات السجناء الأمريكيين اليابانيين تصور معسكرات الاعتقال أثناء الحرب العالمية

MENAFN - Youm7) صورت الفنانة هيساكو هيبي بريشتها التجارب اليومية للأطفال الصغارالذين كانوا من بين 120 ألف أمريكى يابانى مسجونين خلال الحرب العالمية الثانية، ففى رسم توضيحى بالحبر، يمسك شقيقان بممتلكاتهما المتمثلة فى بعض الحقائب وحقائب السفر التي تحمل العلامة "13660" وقد تم تثبيت نفس الأرقام على ملابسهم، للإشارة إلى الرقم الذي تم تخصيصه لأسرتهم في معسكر الاعتقال الذي هم على وشك الدخول إليه.

وفي مكان آخر، تظهر لوحة بالألوان المائية صفوفاً من الثكنات العسكرية في عز الشتاء، والمعتقلون يتنقلون بينها عبر الثلج.

هذان ليسا سوى اثنين من حوالي 20 عملاً لفنانين أمريكيين يابانيين تعرضوا للسجن في الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية وقد تم عرضها في طوكيو في وقت سابق من هذا الشهر، وبالإضافة إلى تسليط الضوء على تجارب السجناء، كان المعرض وموقعه، في المقر الرسمي للسفير الأمريكي لدى اليابان، رام إيمانويل رمزًا للدعوات المتزايدة للاعتراف بشكل أفضل بفصل مثير للجدل في التاريخ الأمريكي وفقا لشبكة سى إن إن.

كان فرانكلين روزفلت قد أصدر أمراً تنفيذياً باحتجاز الأمريكيين اليابانيين، وأغلبهم من مواطني الولايات المتحدة، بموجب أمر تنفيذي في أعقاب الهجوم على بيرل هاربر في عام 1941 وكان ذلك أكبر عملية نقل قسري منفردة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تم احتجاز نحو 120 ألف شخص من أصل يابانى حول العالم.

ورغم أن حكومة الولايات المتحدة اعتذرت رسمياً في عام 1988، ومنحت تعويضات قدرها 20 ألف دولار لكل سجين على قيد الحياة، فإن صدمة ذلك الوقت صبغت بصبغتها أجيالاً من الأمريكيين اليابانيين والآسيويين.

بالنسبة لروبرت تي فوجيوكا، نائب رئيس المتحف الوطني الياباني الأمريكي في كاليفورنيا (JANM، الذي قدم جميع الأعمال في المعرض، فإن تسليط الضوء على هذا التاريخ أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى مع استمرار تصاعد العنصرية وكراهية الأجانب تجاه المنحدرين من أصل آسيوي في أعقاب ذلك، وأعتقد أن هذا الوضع العنصري برمته لم يكن بهذا السوء من قبل منذ (الحرب العالمية الثانية)".

وأضاف: "إذا لم نستمر في رواية هذه القصة، وإذا لم يسمع الناس عنها، وقمنا بأبحاثهم وتعلموا عنها، فمن الأفضل أن نتوقف، عليك أن تذكر الناس باستمرار بما تعنيه الديمقراطية."

لوحات السجناء بالحبر





لوحات السجناء



