12أكتوبر.. لماذا تم اختيار هذا اليوم ليصبح يومًا عالميا للرواية العربية؟

(MENAFN
- Youm7) يحتفل الوسط الأدبى في الوطن العربى، اليوم، 12 أكتوبر من كل عام، باليوم العالمى للرواية العربية، جاء ذلك بناء على الطلب الرسمى الذى تقدّمت به المؤسسة العامة للحى الثقافى "كتارا" وافق عليه وزراء الثقافة العرب.
وتم الموافقة على تحديد هذا اليوم 12 أكتوبر، من كل عام ليكون هو اليوم العالمى للرواية العربيّة، نظرًا لأن هذا التاريخ يتناسب مع حصول صاحب الثلاثية الروائى العالمى نجيب محفوظ على جائزة نوبل 1988، وهذه الموافقة جاءت ضمن القرارات والتوصيات النابعة من الدورة العشرين لمؤتمر المسئولين عن الشئون الثقافية فى الوطن العربى، والذى أقيم فى العاصمة التونسيّة فى منتصف الشهر.
وكان مؤتمر "الألسكو"، التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، دعا إلى العمل على إدراج هذه المناسبة ضمن قائمة الأيام المحتفى بها، وذلك بالتعاون مع الدول العربيّة، من خلال التنسيق مع المؤسسة العامة للحى الثقافى "كتارا".
وتقدّم مدير عام المؤسسة العامة للحى الثقافي، خالد السليطي، آنذاك بمبادرة حول إقرار اليوم العالمى للرواية العربية، إلى السيد عبد الله حمد محارب، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألسكو".
ومن جانبها أعلن المؤتمر العام لليونسكو في دورته الحادية والأربعين لعام 2021 اعتماد الأسبوع العالمي للرواية الذي يبدأ في 13 أكتوبر من كل عام، ويهدف هذا الأسبوع إلى دعم تقدير الأدب كشكل من أشكال التعبير عن الإبداع الإنساني، وإلى الحث على القراءة وإذكاء الوعي بالدور الهام الذي يؤديه الكتَّاب بوصفهم مساهمين أساسيين في تبادل المعرفة والتنوع الثقافي، وذلك تمِّشيا مع اتفاقية عام 2005 لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وتوصية عام 1980 بشأن أوضاع الفنان.
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