12أكتوبر.. لماذا تم اختيار هذا اليوم ليصبح يومًا عالميا للرواية العربية؟

MENAFN - Youm7) يحتفل الوسط الأدبى في الوطن العربى، اليوم، 12 أكتوبر من كل عام، باليوم العالمى للرواية العربية، جاء ذلك بناء على الطلب الرسمى الذى تقدّمت به المؤسسة العامة للحى الثقافى "كتارا" وافق عليه وزراء الثقافة العرب.

وتم الموافقة على تحديد هذا اليوم 12 أكتوبر، من كل عام ليكون هو اليوم العالمى للرواية العربيّة، نظرًا لأن هذا التاريخ يتناسب مع حصول صاحب الثلاثية الروائى العالمى نجيب محفوظ على جائزة نوبل 1988، وهذه الموافقة جاءت ضمن القرارات والتوصيات النابعة من الدورة العشرين لمؤتمر المسئولين عن الشئون الثقافية فى الوطن العربى، والذى أقيم فى العاصمة التونسيّة فى منتصف الشهر.

وكان مؤتمر "الألسكو"، التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، دعا إلى العمل على إدراج هذه المناسبة ضمن قائمة الأيام المحتفى بها، وذلك بالتعاون مع الدول العربيّة، من خلال التنسيق مع المؤسسة العامة للحى الثقافى "كتارا".

وتقدّم مدير عام المؤسسة العامة للحى الثقافي، خالد السليطي، آنذاك بمبادرة حول إقرار اليوم العالمى للرواية العربية، إلى السيد عبد الله حمد محارب، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألسكو".

ومن جانبها أعلن المؤتمر العام لليونسكو في دورته الحادية والأربعين لعام 2021 اعتماد الأسبوع العالمي للرواية الذي يبدأ في 13 أكتوبر من كل عام، ويهدف هذا الأسبوع إلى دعم تقدير الأدب كشكل من أشكال التعبير عن الإبداع الإنساني، وإلى الحث على القراءة وإذكاء الوعي بالدور الهام الذي يؤديه الكتَّاب بوصفهم مساهمين أساسيين في تبادل المعرفة والتنوع الثقافي، وذلك تمِّشيا مع اتفاقية عام 2005 لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وتوصية عام 1980 بشأن أوضاع الفنان.