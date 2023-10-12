وحيد الطويلة يتحدث عن تجربته بمركز اللغة والثقافة العربية بجامعة القاهرة

(MENAFN
- Youm7) يستضيف مركز اللغة والثقافة العربية كلية الآداب جامعة القاهرة، الروائى الكبير وحيد الطويلة ، للحديث عن تجربته الإبداعية في لقاء الخميس، وذلك اليوم 12 أكتوبر، في تمام الساعة السادسة مساء، بمقر المركز بالجيزة، ويديرها الدكتور خيرى دومة أستاذ الأدب العربى الحديث.
ووحيد الطويلة، هو روائى مصري، من مواليد محافظة كفر الشيخ، صدر له العديد من الأعمال الروائية المتميزة، مثل: "باب الهوى، أحمر خفيف، باب الليل، حذاء فيلليني"، كما صدر له عدد من المجموعات القصصية من بينها "كما يليق برجل قصير"، و"مائة غمزة بالعين اليسرى"، فاز بجائزة ساويرس للرواية لعام 2015 "فئة كبار الكتاب" عن روايته "باب الليل".
كما شارك في العديد من الفعاليات الدولية منها "مهرجان كفافيس اليوناني الدولى، مهرجان المحبة – اللاذقية، معرض الكتاب بتونس عام 2010، معرض الكتاب بأبوظبي عام 2014، مهرجان الشارقة عام 2015، جائزة ساويرس للرواية لعام 2015 (فئة كبار الكتاب) عن رواية "باب الليل".
أما مركز اللغة والثقافة العربية فقد تأسس عام 1991، وكان تابعا لكلية الآداب باسم "مركز اللغة العربية، ثم انتقلت تبعيته إلى جامعة القاهرة عام 1997، وتغير الاسم ليصبح "مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية".
تولى إدارة المركز رسميًّا منذ إنشائه، سبعة أساتذة من قسم اللغة العربية بآداب القاهرة، وهم الدكتور محمود فهمي حجازي، أستاذ اللغويات، والدكتور عبد الله التطاوي، أستاذ الأدب العربي القديم، والدكتور مي خليف، أستاذ الأدب العربي القديم، والدكتور عوض الغباري، أستاذ الأدب المصري، والدكتور ناصر الموافي، أستاذ مساعد الأدب العربي القديم، والدكتور سيد البحراوي، أستاذ الأدب العربي الحديث، والدكتور خيري دومة، أستاذ الأدب العربي الحديث، والمدير الحالي للمركز.
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