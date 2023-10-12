وحيد الطويلة يتحدث عن تجربته بمركز اللغة والثقافة العربية بجامعة القاهرة

MENAFN - Youm7) يستضيف مركز اللغة والثقافة العربية كلية الآداب جامعة القاهرة، الروائى الكبير وحيد الطويلة ، للحديث عن تجربته الإبداعية في لقاء الخميس، وذلك اليوم 12 أكتوبر، في تمام الساعة السادسة مساء، بمقر المركز بالجيزة، ويديرها الدكتور خيرى دومة أستاذ الأدب العربى الحديث.

ووحيد الطويلة، هو روائى مصري، من مواليد محافظة كفر الشيخ، صدر له العديد من الأعمال الروائية المتميزة، مثل: "باب الهوى، أحمر خفيف، باب الليل، حذاء فيلليني"، كما صدر له عدد من المجموعات القصصية من بينها "كما يليق برجل قصير"، و"مائة غمزة بالعين اليسرى"، فاز بجائزة ساويرس للرواية لعام 2015 "فئة كبار الكتاب" عن روايته "باب الليل".





كما شارك في العديد من الفعاليات الدولية منها "مهرجان كفافيس اليوناني الدولى، مهرجان المحبة – اللاذقية، معرض الكتاب بتونس عام 2010، معرض الكتاب بأبوظبي عام 2014، مهرجان الشارقة عام 2015، جائزة ساويرس للرواية لعام 2015 (فئة كبار الكتاب) عن رواية "باب الليل".

أما مركز اللغة والثقافة العربية فقد تأسس عام 1991، وكان تابعا لكلية الآداب باسم "مركز اللغة العربية، ثم انتقلت تبعيته إلى جامعة القاهرة عام 1997، وتغير الاسم ليصبح "مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية".

تولى إدارة المركز رسميًّا منذ إنشائه، سبعة أساتذة من قسم اللغة العربية بآداب القاهرة، وهم الدكتور محمود فهمي حجازي، أستاذ اللغويات، والدكتور عبد الله التطاوي، أستاذ الأدب العربي القديم، والدكتور مي خليف، أستاذ الأدب العربي القديم، والدكتور عوض الغباري، أستاذ الأدب المصري، والدكتور ناصر الموافي، أستاذ مساعد الأدب العربي القديم، والدكتور سيد البحراوي، أستاذ الأدب العربي الحديث، والدكتور خيري دومة، أستاذ الأدب العربي الحديث، والمدير الحالي للمركز.