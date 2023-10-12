مشاركة الباسوورد.. كيفية استخدام ميزة كلمات مرور العائلة فى Ios 17

MENAFN - Youm7) تعمل Apple على توسيع ميزات المشاركة العائلية بشكل موسع، شهدنا العام الماضي وصول مكتبة الصور المشتركة على iCloud لتسهيل إدارة الصور ومقاطع الفيديو العائلية.

حصلت iCloud Keychain على تحسين كبير مع iOS 17 – وهو القدرة على مشاركة بيانات الاعتماد بسلاسة مع أي شخص.



الآن مع iOS 17 (iPadOS 17 وmacOS Sonoma أيضًا)، تعمل iCloud Keychain على الارتقاء بكلمات المرور المشتركة (ومفاتيح المرور) التي تسميها Apple "كلمات مرور العائلة " - ولكن يمكنك مشاركتها مع أي شخص.

لمشاركة كلمات المرور ومفاتيح المرور بشكل أسهل وأكثر أمانًا، يمكن للمستخدمين مشاركة كلمات المرور مع مجموعة من جهات الاتصال الموثوقة، ويمكن لكل فرد في المجموعة إضافة كلمات المرور وتعديلها لإبقائها محدثة، وبما أن المشاركة تتم من خلال iCloud Keychain، فهي مشفرة من طرف إلى طرف.

مشاركة كلمات المرور على iPhone في iOS 17

1- على هاتف iPhone الذي يعمل بنظام iOS 17، افتح تطبيق الإعدادات.

2- اسحب لأسفل ثم اضغط على كلمات المروربالقرب من الجزء العلوي ضمن كلمات مرور العائلة، اختر البدء

3- أضف أشخاصًا إلى مجموعة كلمات المرور المشتركة الخاصة بك (يجب أن يكون جهاز iPhone الخاص بهم يعمل بنظام التشغيل iOS 17)

4- اختر الآن كلمات المرور (أو مفاتيح المرور) التي ترغب في مشاركتهااضغط على نقل في الزاوية اليمنى العليا

5- يمكنك الآن إرسال رسالة إلى الشخص/الأشخاص الذين تشاركهم كلمات المرور

إذا كنت تريد إزالة كلمة مرور مشتركة مع الاحتفاظ بها في كلمات المرور الخاصة بك، فانتقل إلى المحذوفة مؤخرًا، وانقر فوق كلمة المرور، واختر "الاسترداد إلى كلمات المرور الخاصة بي".