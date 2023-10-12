فى خطوات تعرف على كيفية إلغاء تثبيت Windows 11؟

MENAFN - Youm7) التغيير أمر ثابت فى عالم التكنولوجيا، وأنظمة التشغيل ليست استثناءً ربما يكون نظام التشغيلWindows 11، بواجهته الأنيقة وميزاته المحسنة، قد دفعك إلى الترقية.





ومع ذلك، كما هو الحال مع أى تغيير، يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب التى قد تجعلك ترغب فى العودة إلى نظام التشغيل السابق أو استكشاف خيارات بديلة، وسنشرح فى هذا الدليل كيفية إلغاء تثبيت Windows 11.





سواء كنت تواجه مشكلات فى التوافق، أو تفضل الإلمام بإصدار سابق من Windows، أو ترغب ببساطة فى استكشاف إمكانيات أخرى، فنحن نوفر لك كل ما تحتاجه، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.







قبل أن نبدأ، هناك شروط معينة قد يلزم الوفاء بها، يمكنك إلغاء تثبيت Windows 11 والاحتفاظ بملفاتك فقط خلال فترة 10 أيام بعد التثبيت، وبعد هذا الإطار الزمنى، ستحتاج إلى إجراء ما يشار إليه عادةً باسم "التثبيت النظيف" لنظام التشغيل Windows 10 أو نظام التشغيل السابق لديك.







وسنقدم لك تعليمات خطوة بخطوة لكلتا الطريقتين، مما يضمن حصولك على المعلومات التى تحتاجها للمتابعة.





العودة إلى نظام التشغيل

Windows 10

والاحتفاظ بملفاتك





تتضمن الطريقة الأكثر بساطة لإلغاء تثبيت نظام التشغيل Windows 11 العودة إلى نظام التشغيل Windows 10، ويضمن هذا الأسلوب عدم فقدان أى من ملفاتك. ومع ذلك، هناك تحذير مهم – يجب عليك بدء هذه العملية فى غضون 10 أيام من التحديث الأولى لنظام التشغيل Windows 11، وإذا كان هذا الإطار الزمنى ينطبق على حالتك، فيرجى اتباع الخطوات الموضحة











الخطوة 1: افتح قائمة إعدادات Windows 11 باستخدام مفتاح Windows + I.





الخطوة 2: فى الشريط الجانبى، اضغط فوق Windows Update.





الخطوة 3: فى منتصف الشاشة، اضغط فوق خيارات متقدمة.





الخطوة 4: اضغط فوق الاسترداد متبوعًا بزر الرجوع.





الخطوة 5: إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر محمول، قم بتوصيله بمنفذ طاقة، واتبع الخطوات التى تظهر على الشاشة.





بعد عدة عمليات إعادة تشغيل، سيتم تعيين جهاز الكمبيوتر الخاص بك مرة أخرى إلى نظام التشغيل Windows 10 ولن يعمل بعد ذلك على نظام التشغيل Windows 11.







وهذه هى الطريقة الأكثر أمانًا والأسهل للعودة إلى نظام التشغيل Windows 10 لأنها تحافظ على كل شيء فى مكانه، ولن تفقد أيًا من ملفاتك أو مستنداتك، ولكن أى تطبيقات قمت بتثبيتها أثناء استخدام Windows 11 لن تكون موجودة بعد الآن.