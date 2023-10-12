تقرير: Iphone هو الهاتف الذكى الأكثر شعبية بين المراهقين بنسبة 87%

(MENAFN
- Youm7) لا يزال هاتف
iPhone
من شركة
Apple
هو الهاتف الذكى الأكثر شعبية بين المراهقين، وفقًا للبيانات التى شاركتها اليوم شركة الاستثمار
Piper Sandler
فى استطلاعها نصف السنوى للمراهقين، يمتلك 87% من المراهقين الذين شملهم الاستطلاع
هاتف
iPhone ، بينما يتوقع 88% أن يكون هاتف
iPhone
هو هاتفهم التالى، وفقًا لموقع
macrumors.
لم تتغير أرقام ملكية المراهقين
iPhone
منذ العام الماضى، ولكن على مدى العقد الماضى، ارتفع الاهتمام بجهاز iPhone بين المراهقين، وبالعودة إلى أكتوبر 2013، أفاد 55% من المراهقين بامتلاكهم جهازiPhone، فى حين أن 24% لديهم جهاز يعمل بنظام. Android
وتشهد ملكية
Apple Watch
أيضًا نموًا، وإن كان بشكل أبطأ، حيث يمتلك 34% من المراهقين الذين شملهم الاستطلاع ساعة Apple Watch، مقارنة بـ 31% فى العام الماضى، قال 10% من المراهقين إنهم يخططون لشراء ساعة
Apple Watch
فى الأشهر الستة المقبلة، بانخفاض من 16% فى خريف عام 2022، وكانت شركة
Apple هى العلامة التجارية المفضلة للساعات، متفوقة على رولكس وكاسيو وغارمين وكارتييه.
لم تهيمن شركة
Apple
على فئة الموسيقى المتدفقة، حيث جاءت فى المرتبة الثانية بعدSpotify، قال 70% من المراهقين الذين شملهم الاستطلاع أنهم يستخدمون
Spotify كخدمة الموسيقى الخاصة بهم، فى حين أن 30% يستخدمون
Apple Music.
يتم إجراء استطلاعات رأى المراهقين مرتين سنويًا، حيث يقوم بايبر ساندلر بإعداد هذه التقارير لأكثر من 10 سنوات، بالنسبة لتقرير هذا الخريف، تم استطلاع آراء 9193 مراهقًا بمتوسط عمر 15.7 عامًا فى 49 ولاية.
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