تقرير: Iphone هو الهاتف الذكى الأكثر شعبية بين المراهقين بنسبة 87%

MENAFN - Youm7) لا يزال هاتفiPhoneمن شركةAppleهو الهاتف الذكى الأكثر شعبية بين المراهقين، وفقًا للبيانات التى شاركتها اليوم شركة الاستثمارPiper Sandlerفى استطلاعها نصف السنوى للمراهقين، يمتلك 87% من المراهقين الذين شملهم الاستطلاعهاتفiPhone‌ ، بينما يتوقع 88% أن يكون هاتفiPhone‌هو هاتفهم التالى، وفقًا لموقعmacrumors.

لم تتغير أرقام ملكية المراهقين

‌iPhone‌

منذ العام الماضى، ولكن على مدى العقد الماضى، ارتفع الاهتمام بجهاز iPhone بين المراهقين، وبالعودة إلى أكتوبر 2013، أفاد 55% من المراهقين بامتلاكهم جهازiPhone، فى حين أن 24% لديهم جهاز يعمل بنظام. Android

وتشهد ملكية

Apple Watch

أيضًا نموًا، وإن كان بشكل أبطأ، حيث يمتلك 34% من المراهقين الذين شملهم الاستطلاع ساعة Apple Watch، مقارنة بـ 31% فى العام الماضى، قال 10% من المراهقين إنهم يخططون لشراء ساعة

Apple Watch

فى الأشهر الستة المقبلة، بانخفاض من 16% فى خريف عام 2022، وكانت شركة

Apple هى العلامة التجارية المفضلة للساعات، متفوقة على رولكس وكاسيو وغارمين وكارتييه.

لم تهيمن شركة

Apple

على فئة الموسيقى المتدفقة، حيث جاءت فى المرتبة الثانية بعدSpotify، قال 70% من المراهقين الذين شملهم الاستطلاع أنهم يستخدمون

Spotify كخدمة الموسيقى الخاصة بهم، فى حين أن 30% يستخدمون

Apple Music.

يتم إجراء استطلاعات رأى المراهقين مرتين سنويًا، حيث يقوم بايبر ساندلر بإعداد هذه التقارير لأكثر من 10 سنوات، بالنسبة لتقرير هذا الخريف، تم استطلاع آراء 9193 مراهقًا بمتوسط عمر 15.7 عامًا فى 49 ولاية.