Thursday, 12 October 2023 12:45 GMT

ارتفاع التضخم %2.31

10/12/2023 4:26:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، بنسبة 2.31 بالمائة، ليصل إلى 108.78 مقابل 106.33 للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أمس، إلى أن أبرز المجموعات السلعية التي قادت ارتفاع الرقم القياسي في الأشهر التسعة من هذا العام هي: مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 9.04 بالمائة، والألبان ومنتجاتها والبيض 6.62 بالمائة، الثقافة والترفيه 6.22 بالمائة، الأثاث والسجاد والمفارش 5.56 بالمائة، والإيجارات بنسبة 4.30 بالمائة. ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي من العام الحالي، بنسبة 1.19 بالمائة، ليصل إلى 109.70 مقابل 108.41 للشهر نفسه من العام الماضي.
وبين التقرير، أن ما أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بشكل رئيسي مجموعات الأمتعة الشخصية بنسبة 7.92 بالمائة، التبغ والسجائر بنسبة 5.18 بالمائة، الإيجارات 3.25 بالمائة، الألبان ومنتجاتها والبيض 2.86 بالمائة، الحبوب ومنتجاتها 2.45 بالمائة، في حين انخفضت أسعار المنسوجات البيتية بنسبة 1.28 بالمائة، الوقود والإنارة 1.17 بالمائة، المشروبات والمرطبات 0.80 بالمائة، والنقل بنسبة 0.45 بالمائة.
وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي لشهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي بنسبة 0.52 بالمائة، ليصل إلى ما مقداره 109.70 مقابل 109.13 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.
وأشار التقرير، إلى أن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه؛ مجموعة الخضراوات والبقوليات الجافة والمعلبة بنسبة 7.29 بالمائة، الفواكه والمكسرات 3.03 بالمائة، الوقود والإنارة 1.59 بالمائة، النقل 1.20 بالمائة، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 0.54 بالمائة.-(بترا)

MENAFN12102023000072011014ID1107230424

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث