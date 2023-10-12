Thursday, 12 October 2023 12:45 GMT

الطباع: الذكاء الاصطناعي شريك استراتيجي في تطوير قطاع الأعمال

10/12/2023 4:26:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عقدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع جمعية الأكاديمين الأردنيين ورشة عمل حول دور الذكاء الاصطناعي بحضور عدد من رجال الأعمال والأكاديمين، لإبراز الفرص الكبيرة التي من الممكن أن تعمل على تطوير الأعمال.

بدوره أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين في كلمته الافتتاحية على أهمية الذكاء الاصطناعي في عصرنا الحالي حيث يمثل فرصة كبيرة لقطاع الأعمال، من حيث سرعة ودقة تحليل البيانات والتي تمكن الشركات من اتخاذ القرارات بشكل أفضل وأكثر استدامة، وتحسين عمليات التنبؤ والتخطيط وتوجيه الاستراتيجيات نحو تحقيق النجاح.

وحث الطباع استثمار الشركات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بشكل أمثل لمساهمتها في تحقيق التنافسية وزيادة الإنتاجية، كما تحسن من خدمة العملاء، حيث ان الشركات التي تضيف التعلم الآلي والتفاعل الإدراكي الى عمليات الأعمال التقليدية والتطبيقات يمكنها أن تحسن من تجربة المستخدم وتعزز من الإنتاجية.

ورحب الطباع باستحداث تخصص الذكاء الاصطناعي في الجامعات الأردنية حيث تمنح الطلاب فرصة لفهم واستغلال إمكانيات هذا المجال والمساهمة في التقدم التكنولوجي والاقتصادي، إلا أنه حذر من البعد السلبي للذكاء الاصطناعي وسوء استعماله وتحديه لبعض الثقافات والعادات الإيجابية في مجتمعنا والذي يؤدي إلى تبعات سلبية على الاقتصاد.

من جانبه، قدم الدكتور قاسم الردايدة عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلم الحاسوب في جامعة اليرموك عرض عن أهمية الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال، حيث أكد الردايدة أن لاشك أن الذكاء الاصطناعي وعلم السيبراني أحدث ثروة صناعية في العالم، فالهدف من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هو العثور على الأنماط المخفية وجمع الأفكار والبيانات التي يحتاجها الإنسان.

مشيراً الردايدة أن اهتمام صانعي القرار بالتحول الرقمي وضرورة إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في الخدمات الإلكترونية، سيفتح الآفاق إلى اهتمام الشركات بهذا الجانب لتطوير التطبيقات المناسبة وتوفير فرص عمل لخريجي تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وكذلك فرص وجود مشاريع ريادية صغيرة وكبيرة في هذا الإطار، حيث أن من التطبيقات الرئيسية للذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال هو تحليل البيانات والتنبؤ، إدارة سلسلة التوريد، التحسين في عمليات الإنتاج والتشغيل، وتحسين خدمة العملاء والتفاعل معهم، فإن الذكاء الاصطناعي بدأ من خمسينيات القرن الماضي ومنذ ذلك الوقت يشهد الذكاء الاصطناعي تطور كبير، حيث أن الذكاء الاصطناعي هي تكنولوجيا مبتكرة يمكن من خلاله تعلم واتخاذ القرارات ويستخدم في خدمة الانسان على كافة القطاعات.

و أكد الردايدة أن هناك بُعد سلبي في الذكاء الاصطناعي كنشر الأكاذيب وغيرها تؤثر على سوق العمل، لكنها ناتجة عن سوء استخدام الانسان يمكن السيطرة عليها من خلال القوانين الرادعة، فإن الذكاء الاصطناعي هو "المستقبل فلنكون جزء من هذا المستقبل".

وقدم الردايدة مجموعة من المقترحات للتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين تعود بالنفع على الاقتصاد وعلى أبناء الوطن ومنها تنظيم ودعم ورش عمل لمؤتمرات تتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال، إنشاء مختبر للذكاء الاصطناعي في جامعة اليرموك، تنظيم أنشطة تتعلق بالذكاء الاصطناعي بين كلية تكنولوجيا المعلومات وكلية الأعمال في جامعة اليرموك مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين.

MENAFN12102023000072011014ID1107230422

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث