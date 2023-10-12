38.5 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الخميس، 38.50 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37 دينارا لجهة البيع.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 45.60 و34.60 دينار على التوالي.
وأستهل المعدن الأصفر تداولاته بالسوق العالمية، صباح اليوم، عند 1879 دولارا للأونصة الواحدة.-(بترا)
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