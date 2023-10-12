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شباب وسياسيون: الملك ضامن لمشاركة الشباب والمرأة في المرحلة المقبلة

10/12/2023 4:25:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - وضع جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاحه الدورة العادية الأخيرة من عمر مجلس الأمة الـ19، خريطة طريق للحياة السياسية في الأردن في مستقبلا، بعد أن قطع الأردن شوطا مهما في إقرار التعديلات الدستورية، وإفراز قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين خلال عمر المجلس.
وفي جانب التحديث السياسي، ركز جلالته على محوري إفراز القيادات الشبابية، والأحزاب البرامجية، مؤكدا السعي للحفاظ على إرثه الديموقراطي الممتد منذ نشأة الدولة، علاوة على أهمية ضخ دماء جديدة لتنفيذ خريطة التحديث.
وأجمع شباب وحزبيون وسياسيون، على أهمية تركيز جلالته على محور التحديث السياسي، بخاصة في شقي الشباب والمرأة، والأحزاب البرامجية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس قطاع الشباب في حزب الغد الأردني والناشط الشبابي مهدي الشوابكة، إن جلالة الملك، خاطب المؤسسات والقيادات والمجتمع لدعم الشباب، وهو ليس بجديد على جلالته، بخاصة وهو الداعم الأول للشباب، ومَن وضع برؤيته وصولهم إلى القمة.
وأضاف، أن الشباب اليوم يستعدون لصناعة تاريخ جديد بعملهم ووصولهم إلى مراكز صنع القرار في الدولة، لا أن يكونوا متلقين ومتفاعلين مع الأحداث والأخبار فقط.
وتابع الشوابكة، إن الداعم الأساس للشباب في المرحلة المقبلة، هم أنفسهم بالتقدم والعمل، بالإضافة لأهمية توسيع مداهم الفكري، وغزو آفاق جديدة، تنقل الحياة السياسية والاقتصادية إلى بعدٍ آخر، مضيفا أن الشباب حاليا يمتلكون طاقات ومهارات مميزة، وهم قادرون على إحداث الأثر والتأثير الإيجابي نحو تحقيق الغاية الملكية الأسمى، برسم ملامح المرحلة المقبلة، والتي تقوم على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.
بدورها، قالت النائب الأول للأمين العام في حزب نماء والناشطة الشبابية د. صفاء المومني، إن تأكيد جلالة الملك في خطاب العرش على مشاركة الشباب والمرأة في عملية التحديث السياسي، يحمل رسالة صريحة وواضحة تجسد إيمان قائد البلاد بوعي وقدرات الشباب والمرأة، على إحداث التغيير الإيجابي في التنمية والنهضة بكل مجالات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، إضافة لأهمية انخراط فئات المجتمع، بالحياة العامة من منطلق تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وأضافت أن جلالة الملك، أشار الى تعزيز مشاركة المرأة والشباب في العمل السياسي، وضرورة ترجمتها على أرض الواقع؛ ما يستدعي أن نرى الأردن قريبا، مفعما بالعمل الشبابي والنسائي.
وأكدت، أهمية إعطاء جلالة الملك ضمانات بإفساح الطريق أمام طموحات وإنجازات الشباب والنساء، وتوجيه تلك الدعوة لمؤسسات وقيادات الدولة لتعزيز هذه الأدوار، مشددة على أنها دلالة على عمق إدراك القيادة الهاشمية، بأن نجاح التحديث السياسي مرهون بمدى مشاركة الفئتين فيها، بخاصة وأن مجتمعنا فتي.
من ناحيته، قال أمين عام حزب الاتحاد الوطني رامي شاهين، إن خطاب جلالة الملك، يتوجيه للأردن نحو مستقبل مشرق وأردن جديد.
وأضاف شاهين، أن الحديث عن التطور الديمقراطي المستمر ودور الأحزاب ذات البرامج المحددة، يُظهر الرغبة الهاشمية الصادقة في بناء نظام سياسي ناضج، يحترم آراء الجميع ويعزز من مشاركة الشباب والنساء في العملية السياسية.
وبين أن الحديث الملكي عن دور الأحزاب، والتأكيد على مشاركة الشباب والمرأة، دعوة لمزيد من التكاتف والعمل المشترك، بخاصة وأن هاتين الفئتين يعتبرون عماد التقدم وعنوان النجاح.
الناشط الشبابي والصحفي محمود الشرعان، قال إن خطاب جلالة الملك، جاء للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وأهميتها، وضرورة التحرك عالميا لإيجاد حل للقضية، في ظل تغول إسرائيل على الحقوق الفلسطينية.
وشدد الشرعان، على أن حديث جلالته عن مشاركة الشباب الفاعلة وإيجاد قيادات شبابية ودماء جديدة، دليل واضح على الاهتمام الملكي بفئتي الشباب والمرأة، ما يحتم على الحكومة خلق بيئة تناسب تقدم الشباب وتوارث الخبرات في الإدارة؛ ليتسنى للجيل الجديد وضع نفسه على الخريطة السياسية والإدارية في المرحلة المقبلة، بالإضافة لمكافحة المشاكل الاقتصادية المعقدة التي تعاني منها الحياة الاقتصادية، وإيجاد مزيد من فرص العمل وفتح المجال أمام دخول التكنولوجيا على أيديهم.
وشدد على أن الدور، لا يقف عند عتبة الحكومة وحدها، بل إن الشباب مطالبون بمزيد من الجهود، لإثبات قدراتهم على إحداث التغييرفي الحياة السياسية والاقتصادية.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، أن خطاب جلالة الملك، شامل، على كل المستويات الداخلية والإقليمية والدولية.
وقال الماضي، إن جلالته أكد أن الحياة الحزبية والسياسية أصبحت البرنامج الحقيقي للدولة، مشددا على أن البرنامج لا يمكن أن يسير للأمام إلا بوجود الروافع الأساسية والعمود الأساسي للحياة الحزبية والسياسية، وهم الشباب.
وأكد الماضي أن الشباب يجب عليهم أخذ دورهم، لكن هذا الدور لا يمكن أن يؤخذ إلا بتعاون المؤسسات الرسمية والخاصة لإدماجهم ودفعهم للمشاركة السياسية والحزبية، عبر الثقة بالعملية بشكل عام، وهذان لا يمكن ان يتما إلا بدعم المؤسسات كافة.
وقال إن جلالة الملك، يؤكد أن معظم أبناء الشعب من الشباب، لذلك لا بد من الأخذ بالاعتبار هذه الفئة الكبيرة والتي تحتاج لعمل وتطلعات خاصة بها، ولا يمكن حقيقة ان يجري ذلك إلا باشراكهم وشرح وجهة نظرهم ورؤيتهم لمستقبل الحياة السياسية والاقتصادية والعملية في الدولة.
أمين عام الحزب الوطني الدستوري د. احمد الشناق، بين أن جلالة الملك أكد في خطابه على مرتكزات للمرحلة المقبلة، وبأن العام المقبل سيشهد إجراء الانتخابات النيابية، مع تأكيد جلالته بأن الأحزاب البرامجية ستكون جزءاً أصيلاً ورئيساً في النظام البرلماني، وفق تشريعات أصبحت نافذة في الحياة الحزبية والبرلمانية، وهي ترجمة لمنظومة التحديث السياسي التي جاءت بإرادة سياسية من جلالته.
وأضاف الشناق، أن جلالة الملك أكد ان نجاح هذه المرحلة، يعتمد على المشاركة الفاعلة من أبناء الشعب، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته لتعميق مسار الأردن الديمقراطي، مشددا على أن جلالته أكد ان المرحلة المقبلة تستدعي ضخ دماء جديدة، ودعوة مؤسسات الدولة والقيادات للأخذ بيد الشباب لتعزيز دورهم السياسي فعلاً لا قولا.
وأشار الشناق الى أن اللافت في خطاب جلالة الملك، التأكيد على الحزبية البرامجية، ما يضع مسؤولية على الأحزاب بأن تطوّر عملها بتقديم برامج وحلول لقضايا المواطنين، وان تكون قابلة للتنفيذ من الواقع، وبما يشجع المواطنين على الذهاب لصناديق الانتخاب وفق البرامج والحلول المطروحة لقضاياهم. وهذا يتطلب البدء بحوارات، لتحدد الناس خيارتها الانتخابية وفق الحلول والبرامج المطروحة.
وقال رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بجامعة الزرقاء د. عبد الله الجلابنة "لا بد من الحديث عن التوجهات الملكية للحكومات المتعاقبة وكتاب التكليف السامي والخطابات الملكية والأوراق النقاشية الملكية، التي تدعو دوما لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة وتمكينهم من ممارسة دورهم الفاعل في الحياة السياسية".
وأضاف الجلابنة، أن توجيهات جلالة الملك دائما تحث على تعزيز دور الشباب بصناعة القرار، وتوسيع مشاركتهم في العمل السياسي وتمكينهم، وتفعيل دورهم في مجتمعهم لزيادة مساهمتهم بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.-(بترا)

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