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طقس خريفي معتدل حتى السبت

10/12/2023 4:25:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الجمعة، خريفية معتدلة الحرارة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء السبت، خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.
ومن المتوقع أن تتأثر المملكة الأحد، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة حيث يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتصبح الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في شرق المملكة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 27 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 13، وفي مرتفعات الشراة 23 - 12، وفي مناطق البادية 30 - 17، وفي مناطق السهول 27 - 16، وفي الأغوار الشمالية 33 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 24، وفي البحر الميت 33 - 22، وفي خليج العقبة 33 - 23 درجة مئوية.-(بترا)

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